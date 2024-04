Mujeres Embera hablaron de mutilación genital en la plenaria de la Cámara: “Eso no es cultura”

El pasado 3 de abril, se realizó en la Cámara la plenaria M para debatir proyectos de ley que tienen que ver con las mujeres en Colombia. Se contó con la presencia de dos mujeres Embera, quienes hablaron de la necesidad de acabar con la práctica de ablación en sus comunidades.

La ablación consiste en la mutilación de los genitales femeninos. Una práctica que ha generado controversia e indignación a lo largo del tiempo.

En la sesión Francia Elena Giraldo, aseguró que “la ablación de la niña Embera, la mutilación del clítoris. Yo sé que por venir a expresar estas palabras acá se me puede venir el mundo encima, pero a mí no me importa porque yo quiero que esta práctica se pueda acabar, esto nos viola el derecho de la mujer. Quiero venir y pedir la ayuda de ustedes porque ustedes son los que pueden y son capaces de colaborarnos”.

Además, señaló que esto refuerza la discriminación a las niñas solo por el hecho de ser mujeresy que es importante protegerlas desde pequeñas.

Publicidad

A la petición se unió Olivia Charicha Dosabia, quien hizo énfasis en que “Discriminar a las mujeres y las niñas no es cultura, la ablación no es cultura, la cultura son nuestras artesanías, el vestuario y la lengua materna. Las mujeres tenemos la fuerza, el pensamiento, y para mí discriminar a la mujer y la niña es una vergüenza”.

La presidenta de la comisión de la equidad de la mujer, Carolina Girarldo Botero, habló sobre la participación de estas mujeres Embera, con quienes viene trabajando hace meses, “tuvimos la oportunidad de escucharlas, nos hablaron de su contexto de vida y los retos que enfrentan siendo mujeres, específicamente hablaron de la ablación, ellas mismas pidieron que se trabaje en la erradicación cultural de esta práctica”.

Publicidad

En la plenaria M también se debatieron y aprobaron proyectos de ley que tienen que ver con la protección de la maternidad; medidas contra el acoso; apoyo a huérfanos de feminicidio, entre otros.