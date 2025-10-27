Nadie está facultado en Colombia para acomodar la ley a su antojo: presidente de la Corte Suprema

El país se prepara para conmemorar los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, una de las tragedias más dolorosas de la historia colombiana y que tuvo en Medellín un solemne homenaje en donde se recordaron los 11 magistrados de la Corte Suprema asesinados y las decenas de civiles que fueron víctimas de una las páginas más oscuras de Colombia.

El evento, que contó con la presencia de los familiares del trágico hecho ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, fue presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, quien envió un contundente mensaje en defensa de la justicia colombiana que, según él, no puede ser cambiada por nadie.

"Ninguna persona está facultada en Colombia para modificar la ley y acomodarla a su antojo en cualquier momento y en cualquier lugar. Es inconcebible que cualquier ciudadano o algún representante del estado ataquen a los representantes de la justicia".

El evento estuvo acompañado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que la capital de Antioquia rendirá un homenaje con la escultura Vacío presente, que podrán visitar los ciudadanos y turistas en Parques del Río. Además, durante la jornada se presentó el libro Asesinatos contra los jueces en Colombia: una mirada desde Medellín.



El mandatario señaló en la importancia que la comunidad colombiana sepa cuidar a la justicia y saber identificar los ataques que se le hacen a las identidades con el fin de desestabilizar a la Nación.

"La violencia nunca puede ser la respuesta, ni la de las armas, ni la de las palabras que dividen. Porque también se incendia la justicia cuando se le insulta, cuando se le presiona, cuando se le falta el respeto, desde el poder o desde la plaza pública".

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia recordó habrá jornadas también en Bucaramanga y Cali, y en la Catedral Primada de Colombia donde se oficiará una eucaristía en memoria de las víctimas. El evento central se realizará el 7 de noviembre en la plazoleta del Palacio de Justicia en Bogotá, con la presencia de las altas cortes, familiares de las víctimas y representantes del Gobierno Nacional.