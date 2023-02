No podemos decir que lo que existe o se haya hecho no tiene valor: Iglesia sobre reforma a la salud

Durante esta semana se adelanta la asamblea plenaria de obispos en la Conferencia Episcopal, en Bogotá, allí la Iglesia católica está discutiendo sobre los diferentes temas de interés nacional y sus posturas frente a los mismos. Durante una rueda de prensa, se fijó una postura frente a la reforma a la salud que el gobierno nacional presentará próximamente en el congreso de la república.

En un principio la Iglesia católica reconoce que el sistema de salud en Colombia no es perfecto, por lo que ven con esperanza que se esté buscando la posibilidad de hacer algunos ajustes para mejorarlo. Sin embargo, también reconocen el papel que han cumplido los médicos y algunas entidades prestadoras de salud en momentos importantes como durante la pandemia del COVID-19.

"No podemos caer en el pesimismo, digamos que cuando se habla de una reforma al sistema de salud colombiano no podemos decir que lo que exista o lo que se haya hecho no tenga valor, la iglesia en su momento ha reconocido mucho sobre todo el gran papel que han prestado ciertas entidades prestadoras de salud, personal de salud que durante la pandemia se entregó denodadamente por la defensa de la salud" explicó el padre Raúl Ortiz, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal.

Por último, desde la institución aseguraron que es importante que se tenga en cuenta a los diversos sectores de la sociedad colombiana, tanto políticos, como académicos, y otros, con el objetivo de que la reforma tenga en cuenta una pluralidad de voces. En el mismo sentido le pidieron al Gobierno de Gustavo Petro que presente el texto para que pueda ser debatido.

