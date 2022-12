Luego del ataque de un grupo de disidencias de las Farc esta madrugada en una zona rural de Buenos Aires, Cauca , que dejó seis soldados muertos, el presidente Gustavo Petro señaló que la paz toral, que plantea a las disidencias de las Farc, no es un pase libre para la ilegalidad.

“Esa paz no puede ser ingenua, no estamos abriendo un permiso del Estado para traquetear, cuando hablamos de diálogos no damos permisos para lo ilegal, los damos para hablar, pero debe haber voluntad”, dijo el jefe de Estado.

El presidente indicó que detrás del ataque está el grupo Jaime Martínez, que busca sacar a la fuerza pública de la zona para asegurarse el dominio de las rutas de narcotráfico.

“Un ataque premeditado. Estamos hablando de una planificación que tenía como base que allí tenía que abandonar la fuerza pública. ¿Por qué debe salir el Estado de esa zona? ¿Por qué un proceso de paz tendría que implicar la salida del Estado?”, manifestó el mandatario.

Además puntualizó: “Veremos si la opción del diálogo se desconoce o se aprovecha, será un diálogo para la eficacia”.

El presidente Petro agregó que a permanencia de la fuerza pública en Cauca, Putumayo, Arauca será aún mayor.

Ataque en Buenos Aires deja seis militares muertos

Al menos seis soldados murieron este martes a manos de disidentes de las Farc, en su peor arremetida desde que expresaran la voluntad de negociar su desarme.

Los militares fueron atacados a las 03:00 de la mañana con granadas, artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil en una zona rural del municipio de Buenos Aires, departamento de Cauca, según un boletín del Ejército.

#HonorYGloriaPorSiempre a la memoria de nuestros seis soldados vilmente asesinados en un ataque indiscriminado del grupo armado organizado residual en Cauca. Solidaridad con sus familias y amigos. Rechazamos está flagrante violación al DIH que será denunciado. pic.twitter.com/iIOi4bTU6T — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) December 6, 2022

La semana pasada, tres soldados murieron en combates en el municipio de Argelia , cerca de Buenos Aires, también a manos de disidentes.

En junio el Ejército abatió a Leider Noscue, alias ‘Mayimbú’ , quien comandaba la columna Jaime Martínez y fue homenajeado en noviembre por cientos de pobladores del Cauca y decenas de rebeldes en unas exequias colosales.

Petro reiteró este martes que "la posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares", contra las disidencias, que suman unos 5.200 miembros sin mando unificado, de acuerdo al centro de estudios Indepaz.

"La posición militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad de negociación", aseguró el mandatario.