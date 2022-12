Emboscada de disidencias deja cuatro militares muertos, seis heridos y siete desaparecidos en Cauca

Cuatro soldados muertos, seis heridos y siete desaparecidos es el saldo de un ataque perpetrado por disidencias Jaime Martínez de las Farc en zona rural del municipio de Buenos Aires, en Cauca.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque contra la patrulla militar se produjo hacia las 3:30 de la madrugada, en inmediaciones de la vereda Muchique.

Inicialmente se trató de un hostigamiento contra la base militar de El Pino y posteriormente los ilegales se ensañaron con una patrulla militar, según información preliminar, con explosivos artesanales, granadas y ráfagas de fusil.

Comandos operacionales del Ejército se encuentran en la zona del ataque, buscando contactar a los uniformados desaparecidos. "No se ha podido constatar el material completo, así mismo reporta que el radio no lo encuentran por lo cual no ha podido establecer comunicación radial", reportó la institución castrense.

El presidente Gustavo Petro encabeza esta mañana de martes un consejo de seguridad para evaluar la delicada situación de orden público tras la emboscada y vía Twitter aseguró que "la paz es el bien supremo de la Nación".

Se estima que al término de la reunión, se determine el envío de un mayor pie de fuerza a la zona para contrarrestar la ola de violencia.

¿Paz total en vilo?

Los disidentes de las Farc hacen parte de la amalgama de grupos armados con los que Petro quiere dialogar para lograr su desarme en el marco de su política de "paz total". El bloque suroriental o "estado mayor central" tiene unos 2.000 miembros, según el centro de estudios Indepaz . Operan en el sur del país y en la frontera con Venezuela lucrándose del mercado negro de cocaína y la minería ilegal.

Otros frentes como la Segunda Marquetalia, liderada por el ex número dos de las Farc, Iván Márquez, también se han acercado al primer gobierno de izquierda. En total, estas disidencias suman unos 5.200 miembros repartidos en diferentes regiones del país y sin mando unificado, según Indepaz.

Aprovecharon que el Estado no copó efectivamente esas zonas y se trenzaron en disputas de zonas estratégicas para la producción y tráfico de cocaína. Colombia es el principal productor mundial de esta droga.