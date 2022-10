“Disidencias, incluido Iván Márquez, pueden tener tratamiento político en paz total”: Alfonso Prada

El ministro del Interior, Alfonso Prada, en diálogo con Blu Radio, explicó que el proyecto de paz total, aprobado anoche en el Congreso de la República, contempla dos posibilidades: negociaciones políticas con grupos al margen de la ley, al estilo del que se hizo con las Farc, y acercamiento con estructuras armadas organizadas para el acogimiento a la justicia, sin diálogo político.

El ministro manifestó que un equipo de diálogo, encabezado por el presidente de la República, será el que determine qué tipo de tratamiento se le dará a cada organización armada.

“No personalizamos, nuestro problema no se llama ‘Iván Márquez’, sino la violencia. La ley crea una comisión, que la integrará el ministro de defensa, el director de inteligencia y el alto comisionado para la paz, orientada por el presidente de la República. (...) Si es una organización criminal, deberá avanzar al sometimiento por la vía judicial. Si le reconocemos el estatus político avanzará hacia el diálogo político y al acuerdo de paz", dijo.

A la pregunta de si las disidencias de las Farc pueden tener tratamiento político, el ministro respondió que sí: “Lo pueden tener. Claramente lo pueden tener (tratamiento político). Hay alguna probabilidad de que reúnan los requisitos. (quién toma la decisión) es la comisión de alto nivel y finalmente el presidente de la República”.

El ministro manifestó que el Congreso no cerró la puerta a ningún diálogo que permita pacificar territorios enteros y, por esa razón, no da lo mismo cumplir o no un proceso de paz, como es el cado de ‘Iván Márquez’. Sin embargo, aclaró que no se puede negociar en condiciones iguales con quien ha traicionado un proceso de paz.

¿Qué pasará con ‘Iván Márquez’?

Al respecto, el ministro explicó que el proyecto no personaliza sobre casos en particular, como el del exnegociador de paz de las Farc en La Habana, pues lo que realmente importa es la pacificación de los territorios.

“Nosotros no personalizamos. Nuestro problema no se llama ‘Iván Márquez’, para ser claros, sino las organizaciones que están operando en los territorios, que pueden tener un mando allí, pero que obedecen a procesos que no queremos ignorar porque ignorarlos es someter a estas regiones a un baño de sangre más, como ocurrió con las Farc por 50 años”, puntualizó.

Prada fue enfático en señalar que los acuerdos de paz con las Farc no se “tocarán”, se respetarán y que el compromiso del Gobierno es cumplirlos, pues, en virtud de que son una política de Estado.

“Cuando incorporamos el concepto de paz total, como paz de Estado, es respetar el entorno de lo que allí se decidió. Nuestro compromiso es cumplirlos. Quedan vinculados a los planes de desarrollo”, puntualizó.

Prada manifestó que no habrá impunidad, sino por el contrario, estos procesos incluyen justicia transicional.

"No vamos hacía un proceso de impunidad, al contrario, aquí un proceso que tiene un camino de diálogo hacia organizaciones políticas con acuerdo de paz, que incluye justicia transicional y un procedimiento de sometimiento a la justicia que implica ir hacia el procedimiento penal, con penas establecidas. Será el Congreso, en una nueva ley, el que determine qué tipos de penas se pueden dar” Puntualizó

