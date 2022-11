Disidencias no integraron el proceso y no firmaron la paz: MinDefensa sobre nuevas negociaciones

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció con relación a una posible negociación con las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y la Segunda Marquetalia. El funcionario explicó que, en la nueva ley de la paz total, se aprobó un texto sin limitaciones que no excluye a ninguna organización, como lo planteó en algún punto el senador Humberto de la Calle

Por eso, según el funcionario, ya será en la caracterización que se deberá integrar una comisión para tal fin, la cual defina cómo pueden catalogarse esas organizaciones que han mostrado su interés por participar en estas negociaciones.

“Como fue ampliamente conocido, hubo una propuesta por parte de Humberto de la Calle, para excluir a la Segunda Marquetalia y organizaciones que hubieran firmado los acuerdos de las Farc luego se hubieran retirado, los denominados desertores, pero no fue aprobado en el Congreso; por el contrario, se aprobó un texto sin limitaciones, en los que se prevé la negociación política con organizaciones al margen de la ley”, señaló Velásquez.

El ministro de Defensa agregó que, como no están excluidos, habrá que definir luego de la caracterización, en qué términos se adelanta un proceso con la Segunda Marquetalia y la definición de las consecuencias. En concepto de Velásquez, se trata de procesos distintos que deben tener consecuencias diferentes, pero que hay que tener en cuenta que las disidencias no hicieron parte del proceso, no firmaron un acuerdo y en la caracterización también se mirará caso por caso para establecer quiénes firmaron y no cumplieron.

Sobre el papel del Ministerio de Defensa en las negociaciones, Velásquez explicó que la cartera prestará una asesoría permanente al alto comisionado y al equipo negociador. El ministro dijo que si durante las negociaciones los grupos armados continúan con su actuar criminal no se quedarán de brazos cruzados.

Finalmente, Velásquez aprovechó para referirse al anuncio de las disidencias en el que aseguraron que asesinarán a 300 militares. El ministro explicó que desarrollarán actividades de prevención y acción ante esta amenaza, con organismos de inteligencia se buscará establecer autoría y la identificación para proceder en contra de ellas.