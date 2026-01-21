En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Indolente y falta de empatía: el llamado de la Defensoría a minSalud por “los ricos no lloran”

Indolente y falta de empatía: el llamado de la Defensoría a minSalud por “los ricos no lloran”

La Defensoría del Pueblo en un mensaje directo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le pide al Gobierno nacional que deje un lado las declaraciones indolentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad