En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Persisten asesinatos de líderes sociales en Colombia: 165 casos en 2025, según Defensoría del Pueblo

Persisten asesinatos de líderes sociales en Colombia: 165 casos en 2025, según Defensoría del Pueblo

En Colombia no cesan los asesinatos contra quienes defienden la vida y la paz. Las cifras de la Defensoría del Pueblo e Indepaz confirman que la violencia contra líderes sociales sigue siendo una herida abierta en los territorios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad