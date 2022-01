Pese a ola de violencia en Arauca, decenas de venezolanos cruzan la frontera buscando mejor vida

La Talanquera es un monumento que anuncia la entrada al municipio de Tame, en Arauca . En medio del conflicto que se ha desatado por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, desde hace casi un mes, llegan decenas de venezolanos a este punto para seguir su camino hacia otras zonas de Colombia o hacia otros países vecinos.

Ramón viaja junto a 15 personas, salió de Venezuela hace 8 días y espera llegar a Yopal. En este tiempo se ha movilizado caminando, pero también en mulas o camiones que deciden movilizarlos.

Publicidad

“Caminando, o de cola en cola; pero con la bendición de Dios primeramente y pa’ lante”, afirmó.

Sobre su decisión de salir de Venezuela asegura que, en ese país, “no se puede, todo esta caro y no hay empleo, no hay nada. Pienso llegar a Yopal, pero si es la voluntad de Dios llegar a otro lado pues bueno, amén”.

Publicidad

Julio viaja con su esposa y su hijo, dice que va para Perú porque allá tiene familiares que lo están esperando, decidió salir de Calabozo, en Venezuela, hace cinco días.

Publicidad

“Allá si comes hoy no comes mañana y lo que se está ganando es demasiado poco para el venezolano, para poder sustentar a su familia hoy en día. Me he visto en la obligación de salir del país porque tenemos que buscar la manera de sustentar a nuestros hijos y a nuestra familia”, puntualizó.

Él viene con un grupo de otras 15 personas y manifiesta que “muchas veces se ganan 15, 20 dólares en los establecimientos donde se trabaja y eso no alcanza. Acá hay gente de San Fernando. La mayoría del tiempo hemos venido caminando y ‘agarrando cola’”.

Publicidad

A este punto de Arauca llegan algunos ciudadanos venezolanos que buscan oportunidades en otros países. Paran a descansar y esperar un “aventón” de alguien que los pueda acercar a sus destinos.

Vea el video:

Publicidad

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: