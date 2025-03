Petro: "Estábamos hablando de paz y el ELN entró al Catatumbo a matar campesinos"

El presidente Gustavo Petro criticó al ELN por la escalada violenta en el Catatumbo y dijo que era responsabilidad de esta guerrilla que se haya tenido que decretar conmoción interior en la región.

"No es que le hayamos sacado el cuerpo a la paz, estábamos hablando de paz y los señores del ELN una semana antes de la negociación en Caracas entraron al Catatumbo a matar campesinos y esa es la causa de la conmoción interior. No los invitó el Gobierno”, dijo desde Tibú, Norte de Santander.

El mandatario agregó que esta guerrilla tenía dos versiones, el que estaba ubicado hace décadas en el Catatumbo y el que llegó a la región, mencionando que había una lógica extranjera dentro de esta guerrilla.

Tras estas declaraciones, la Delegación del ELN se pronunció en su cuenta de X: “Además de la traición a la apuesta por cambios estructurales, Petro abiertamente desecha la salida política al conflicto y la construcción de la paz. Ha asumido sin ninguna vergüenza las banderas del régimen y las doctrinas del enemigo interno y la contrainsurgencia".

Publicidad

Sin embargo, el mandatario insistió en no cerrar la puerta a la Paz Total y destacó las conversaciones en el Valle de Aburrá. "Yo estoy negociándola en Itagüí, la paz de Medellín y está a punto de ser la capital más pacífica de Colombia. No conozco a ninguno de los que están en las mesas, son traquetos, no se les puede llamar revolucionarios; pero con qué se hace La Paz Colombia, si no es con los que tenemos hoy haciendo violencia”, argumentó.

Estas declaraciones se dieron en un evento llamado 'Acciones por la vida Catatumbo' al que llegó el presidente Gustavo Petro con todo su gabinete para socializar los decretos de conmoción interior con la comunidad y firmar el Pacto social por la paz en esa región. Allí, Geiner García, representante del comité social de integración del Catatumbo, le hizo un duro reclamo al mandatario porque durante el Consejo de Ministros del lunes él dijo que varias de las organizaciones en la región están “permeadas” por grupos ilegales y “subordinadas a las armas”.

El presidente tuvo un discurso de casi una hora en el que defendió su declaratoria de conmoción interior y habló del ELN, asegurando que hay una lógica extranjera en esta guerrilla y qué es una cuestión de soberanía nacional. Dijo además que va a hablar con Nicolás Maduro Para construir una “zona económica especial” esto en caso de que tumben los decretos de conmoción interior.

Y terminó su discurso hablando de esa propuesta de su gobierno de sustitución de cultivos ilícitos por lícitos y reveló que la embajadora en Viena, Laura Gil, está intentando que con 60 países miembros de Naciones Unidas, se saque la hoja de coca de los listados internacionales de sustancias de prohibidas.