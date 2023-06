Petro sobre reforma laboral: "No fueron capaces de dar un solo debate de ideas"

El presidente Gustavo Petro terminó su visita a París con un encuentro en el que participaron algunos colombianos residentes en Francia; desde allí, se refirió al hundimiento de la reforma laboral cuestionando que no se haya dado el primer debate del texto.

"No fueron capaces de dar un solo debate de ideas sobre el porqué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajadora, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios, al hombre que pone las palancas, a la mujer que cuida ¿por qué protegerlos laboralmente era un pecado en la sociedad colombiana", señaló el presidente Gustavo Petro en su intervención.

Posteriormente se refirió a las manifestaciones de la oposición que se realizaron en los últimos días: "No salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios; salió una clase media alta arribista a decir fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1.851 con armas en las manos a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”, señaló el jefe de Estado.

Por último, el presidente Petro aseguró que volverán a presentar la reforma laboral en el Congreso y que también se presentarán otras reformas en temas como, por ejemplo, la educación.

“No entiendo el empresario que se va a reunirse con el ELN a decir que está de acuerdo con que se haga un acuerdo nacional y después va al Congreso a decirle a los congresistas que no le de estabilidad laboral a los trabajadores”, señaló el presidente Gustavo Petro

¿Por qué se hundió la reforma laboral?

En diálogo con Mañanas Blu, la representante y ponente del proyecto María Fernanda Carrascal explicó porqué la reforma laboral no logró consenso en el Congreso de la República: "Como no han dejado dar el debate, es muy difícil que en lo poquito que nos queda se puedan dar los consensos, sin embargo, nada está cerrado, pero a los partidos tradicionales le decimos que no podemos bajarnos de esos estándares internacionales"

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, presentó un balance al cierre de la primera legislatura del cuatrienio 2022-2026. El alto funcionario señaló que, si bien hubo una derrota con los proyectos de reforma laboral y la regulación del uso y comercialización del cannabis con fines recreativos en adultos, estas iniciativas van a ser radicadas nuevamente el próximo 20 de julio, cuando inicie la segunda legislatura.

