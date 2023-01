Podría ser plomero general: fiscal Barbosa dice que ve a diario la inmundicia del crimen en el país

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa , durante la explicación en Mañanas Blu de la reunión con el presidente Gustavo Petro del lunes, en la que habló sobre la paz total, se refirió a la complejidad del crimen en el país y dijo que hay 32 colombias en materia criminal.

El fiscal, al referirse a la posibilidad de zonas de concentración para grupos al margen de la ley, dijo que tendría que darse la discusión jurídica de cómo se haría este proceso, pero enfatizó en que el tema es bastante complejo.

“A la hora de la verdad tendrá que evaluar riesgos en territorios y en seguridad. En estos tres años, al frente de la Fiscalía, lo que yo he visto es que hay 32 colombias dentro del país. Este país no tiene una identidad criminal. (…) A mi me toca ver la criminalidad, la inmundicia del país yo la veo y la veo todos los días. Son 32 inmundicias y cada uno tiene dimensión y su propia cara”, puntualizó.

En ese sentido, Barbosa agregó que cuando se debe resolver un problema territorial en Colombia se tiene que ver con quién se está negociando.

“Si usted está al frente de quien ve la inmundicia colombiana, en términos criminales, pues hay que invitarlo justamente con quién se va a negociar. Podría ser el plomero general de la Nación”, bromeó el fiscal en diálogo con Blu Radio.