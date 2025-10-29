“Por favor, no dejen de suministrarle el medicamento para el corazón”: esposa de secuestrado por ELN

A punto de cumplirse seis meses del secuestro de Rodrigo Antonio López, agente de protección 2 de la Fiscalía de Arauca, su esposa, Yariel Macualo, volvió a hacer un llamado desesperado al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que se dé la liberación de su esposo y los demás funcionarios que permanecen retenidos.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Macualo pidió, además, que se le garantice a su esposo el suministro del medicamento que necesita para su enfermedad cardíaca.

“Mi esposo sufre del corazón, padece del corazón y toma medicamento para su corazón. Si los señores del ELN me están escuchando, por favor no dejen de suministrarle el medicamento a mi esposo”, dijo la mujer.

Rodrigo Antonio López fue secuestrado el 8 de mayo, cuando se desplazaba junto con su compañero Jesús Antonio Pacheco Oviedo desde Fortul hacia Arauca. Según relató Macualo, el funcionario había salido temprano de su casa, como era habitual, y alcanzó a comunicarse con ella minutos antes de ser retenido.



“A las 11:57 de la mañana fue el secuestro. Cinco minutos antes me llamó y me dijo: ‘mi amor, nos vemos a las dos de la tarde’. A esa hora lo esperé, pero no llegó. Cuando intenté comunicarme, el celular ya estaba apagado”, recordó.

Desde entonces, la familia ha recibido cinco pruebas de supervivencia, la más reciente el pasado sábado.

Sin embargo, Yariel asegura que la incertidumbre crece cada día, especialmente tras conocer la advertencia del ELN de someter a los secuestrados a un “juicio revolucionario” si no se concreta un intercambio humanitario.

“Es muy triste saber esa decisión por parte del ELN, porque mi esposo y sus compañeros no han cometido ningún delito. Mi hija de 13 años me preguntó: ‘mami, ¿ahora mi papá lo van a encarcelar allá siete años?’ Fue devastador”, relató.

La esposa del agente explicó que el grupo armado ha manifestado su intención de realizar un canje humanitario, aunque las familias no conocen detalles sobre a quiénes buscan liberar a cambio. “Ellos fueron claros en que quieren un intercambio humanitario”, afirmó.

Macualo también denunció que, pese a sus esfuerzos, ni el presidente Gustavo Petro ni el ministro de Defensa los han recibido personalmente.

“El señor Gustavo Petro no nos ha querido atender, no nos da la cara. Hemos estado en Bogotá solicitando una cita con él, pero ha sido imposible. Al ministro de Defensa lo contacté al principio y me dijo que no había mesa de negociación y que había que esperar”, señaló.

La mujer pidió respeto y urgencia a quienes hacen parte de las conversaciones de paz con el ELN para que se logre la liberación de los funcionarios retenidos.

“El llamado es urgente y con mucho respeto a todas las personas que están en la mesa. Que por favor se sienten a dialogar para que se dé una pronta liberación. Mi esposo cumple seis meses secuestrado el 8 de noviembre”, expresó.

