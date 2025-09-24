En vivo
Preocupación del equipo de vigilancia de la U Nacional: "Hay desprotección"

Preocupación del equipo de vigilancia de la U Nacional: "Hay desprotección"

El último episodio resultó en la quema de motocicletas dentro del campus.

Desórdenes al interior de la Universidad Nacional en Bogotá
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se encuentra en medio de una profunda crisis de seguridad, evidenciada por recientes actos de vandalismo, disturbios y la quema de vehículos dentro del campus. José Leonidas Pinilla, coordinador de la división de seguridad y vigilancia de la institución, habló en Mañanas Blu 10:30 sobre la desprotección que sienten en la universidad, incluso por parte del equipo de vigilancia.

Pinilla detalló que los actos violentos son una constante, especialmente los días jueves, cuando "ingresa mucha gente que no es de la universidad".

La escalada se intensificó el día martes, a raíz del llamado de varios estudiantes que reportaron una persona "acechándolos, ofreciéndoles algunos productos". Cuando un guardia acudió al lugar, fue sometido:

"Lo someten, le quitan la moto, le quitan el radio, él alcanza a dar un comunicado por radio que lo apoyemos, que lo están que está siendo víctima de agresiones. Llegamos rápidamente, más personal de vigilancia al sitio, y es allí donde nos hacen una asonada donde, yo creo, que eran estudiantes, pero entre esos estudiantes se observa claramente que estaba el grupo de delincuentes que posteriormente queman las motos, agreden a los vigilantes", relató.

Este episodio resultó en la quema de motocicletas dentro del campus.

Respecto al recurrente debate sobre la autonomía universitaria y la conveniencia de que la fuerza pública ingrese al campus en situaciones de disturbios, Pinilla ofreció una postura matizada. Aunque inicialmente desestimó la viabilidad del ingreso policial, reconoció que la autonomía no debe ser absoluta.

Escuche aquí la entrevista:

