“Presentaremos con total rigor toda la información del proceso con la empresa SAAB”: mindefensa

Por medio de un trino en su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que sostuvo una conversación con el contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en la que reiteró su disposición para participar en la mesa de trabajo propuesta por el ente de control. El encuentro estará destinado a entregar información detallada sobre la firma del contrato con la empresa sueca SAAB, que contempla la adquisición de 17 aeronaves de superioridad aérea Gripen E y F.

Esto ocurre luego de que la Contraloría iniciara un proceso de vigilancia y control fiscal sobre la adquisición de las aeronaves, señalando que el Ministerio de Defensa no había entregado la información completa del contrato con SAAB. La cartera argumentó que parte de la documentación tiene carácter reservado por razones de seguridad nacional, motivo por el cual el ente de control propuso la mesa de trabajo.

El ministro Pedro Sánchez señaló que pondrá a disposición toda la documentación técnica del proceso, desarrollada conforme a los protocolos establecidos. Este paquete informativo abarcará aspectos clave del proyecto, como los programas de entrenamiento, los equipos asociados, el soporte logístico, el armamento y los insumos necesarios para garantizar la operación integral del sistema aéreo Gripen.

Hoy sostuve una conversación con el señor Contralor General de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, para reiterarle que el @mindefensa asistirá, el 4 de diciembre, a la convocatoria hecha por la @CGR_Colombia. Allí presentaremos, con total rigor y bajo los protocolos… https://t.co/v2aZLdcqkR pic.twitter.com/JjKZ2zj8Ea — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 27, 2025

“La transparencia es un pilar fundamental para proteger la soberanía y garantizar el adecuado uso de los recursos públicos. Los colombianos pueden tener la absoluta tranquilidad de que este proceso se desarrolló con responsabilidad, rigor técnico y pensando en los intereses estratégicos de la nación”, mencionó.



El funcionario recordó que el pasado 18 de noviembre el ministerio ya había solicitado a los organismos de control revisar el contrato suscrito el 14 de noviembre de 2025. Dichas comunicaciones fueron enviadas tanto a la Contraloría General de la República, dirigida a la contralora delegada para el Sector Defensa y Seguridad, Doris Noemí Pizarro Melgarejo, como a la Procuraduría General de la Nación, dirigida al procurador general, Gregorio Eljach.

Gripen, el nuevo avión de combate de la FAC Foto: Blu Radio

En esas solicitudes, el ministerio pidió que se adelantaran auditorías sobre el contrato para verificar su legalidad, transparencia y correcta ejecución dentro de las competencias de cada organismo.

Finalmente, el ministro Sánchez anunció que el Gobierno presentará en diciembre, ante las Comisiones Segundas del Senado y de la Cámara, la capacidad operativa contratada para garantizar el cumplimiento de la misión constitucional, reafirmando que el proceso avanza con plena transparencia y coordinación institucional.