En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Presentaremos con total rigor toda la información del proceso con la empresa SAAB”: mindefensa

“Presentaremos con total rigor toda la información del proceso con la empresa SAAB”: mindefensa

El Ministerio de Defensa confirmó su participación en la mesa de diálogo prevista para el 4 de diciembre con la Contraloría, tras el proceso de vigilancia sobre la contratación de los aviones Gripen, en el que el ente de control señala que aún no ha recibido la totalidad de la documentación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad