Programa completo Mañanas BLU 2 de Junio de 2015

Video: Periodista intentó entrevistar a un muerto: En el oficio del periodismo se pueden ver muchas cosas, pero la más insólita que puede pasar es que se le pregunte algo a un muerto. Le sucedió a reportero de un programa brasilero durante la cubrimiento en vivo de un operativo de la policía.

Mundial Sub 20: Ghana venció 3-2 a Argentina y la dejó herida de muerte: Argentina quedó al borde del abismo en el Mundial Sub-20 al perder por 3-2 ante la potente Ghana, este martes en Wellington, en partido de la segunda fecha del grupo B de Nueva Zelanda-2015, que pasaron a liderar los ghaneses. (Lea también: Colombia Sub 20 ya está en Nueva Zelanda para el mundial de la categoría )

Mujer de 25 años fue asesinada por su exnovio al sur de Bogotá: En la noche de este lunes 1 de junio se presentó un hecho de intolerancia al sur de Bogotá cuando una mujer, identificada como Leidy Viviana de 25 años, fue asesinada por su exnovio (Lea también: Policía halla restos de una mujer asesinada en el centro de Bogotá ).

Autoridades investigan dos nuevos ataques terroristas en Nariño: Autoridades confirmaron que dos atentados se presentaron hacia la media noche de este lunes en el departamento de Nariño.

Obama nombró a Roberta Jacobson como embajadora en México: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó este lunes a Roberta Jacobson, una figura clave en el acercamiento con Cuba, para ser la nueva embajadora en México, un nombramiento que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió con "beneplácito".

Policía captura a varios menores que asaltaron buses al sur de Bogotá: La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de varios delincuentes en diversas zonas de la capital del país que asaltaron hasta 3 buses de servicio público en la noche de este lunes (Lea también: Autoridades capturan en flagrancia a abusador de menor de edad al sur de Bogotá ).

En cumbre, Colombia explicará alternativas a glifosato y acuerdos con Farc: El Gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos expondrá ante delegados de 127 países el "revolcón" que pretende lograr Colombia en la lucha contra las drogas y erradicación de cultivos ilícitos en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas que inicia este martes. (Lea también: Demandas al Estado por uso de glifosato superan el billón de pesos )

La Unión Europea pide cambios en la FIFA: Después de la reelección de Joseph Blatter como presidente de la FIFA, la Comisión de la Unión Europea (UE) exigió cambios en el ente rector del fútbol mundial.

Se eleva a 95 cifra oficial de muertos por tragedia en Salgar, Antioquia: Autoridades encontraron el cuerpo de una víctima más de la tragedia de Salgar durante las labores de reconstrucción del municipio, que sufrió el pasado 18 de mayo el desbordamiento de la quebrada La Liboriana en el corregimientoLa Margarita, hecho que hasta ahora ha dejado 95 víctimas mortales (Lea también: Identificación de 21 víctimas de avalancha en Salgar tardará una semana más ).

Ya son al menos 20 los rescatadas de barco hundido en China: Tres personas más han sido rescatadas después de que los equipos de socorro lograran abrir parte del casco del barco hundido el lunes en el río Yangtsé, de forma que de momento ascienden a 20 los supervivientes, de un total de 458 ocupantes, según la agencia oficial Xinhua. (Lea también: Un barco naufraga con más de 450 pasajeros a bordo en China )

J Balvin, en problemas por decir que las bogotanas son feas: En una entrevista con la emisora Mega de Miami, el cantante J Balvin dijo, con gestos, que en Bogotá no hay mujeres bonitas.

Escándalo de corrupción en Huila: siete capturados por contrato de Comfamiliar: En el aeropuerto Benito Salaz de la ciudad de Neiva fue detenido por miembros de la Fiscalía, el director ejecutivo de la caja de Compensación del Huila,Comfamiliar, Armando Ariza Quintero, fue acusado de celebración indebida de contratos por valor de 4.500 millones de pesos. (Lea también: Más de 20 entidades de salud, en riesgo de quiebra en Huila )

FIFA reconoce transferencia de USD10 millones, pero niega implicación de Val, pero "ni Jerome Valcke ni ningún alto cargo de la FIFA estaba al corriente". (Lea también: La Unión Europea pide cambios en la FIFA )

“Exorcismo de Santos”, el análisis de El País de España sobre el proceso de paz: El conocido periodista y escritor británico John Carlin publicó una columna en el diario El País de España titulada ‘Exorcismo de Santos’ en que indica que el “presidente colombiano debe aprender a vender los beneficios de la paz con las Farc”, pues según él, “a la mayoría de los colombianos no les convence el plan que les quiere vender Santos” (Lea también: Tras 50 años de violencia, Colombia merece la paz: Parlamento Europeo ).

No conozco informe que diga que Torregrosa fue un bandido: Maza sobre caso Galán: El general en retiro Miguel Maza Márquez habló en Mañanas BLU sobre su juicio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde reiteró que no tuvo responsabilidad alguna en la muerte del precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento ocurrida en agosto de 1989. (Lea también: Inicia juicio contra general Maza Márquez por crimen de Luis Carlos Galán )

Farc redobla ataques contra Policía y Ejército en Nariño, Caquetá y Catatumbo: Autoridades confirmaron que dos atentados se presentaron hacia la media noche en el departamento de Nariño.

Mi papá no pidió al DAS cambio de escoltas: Carlos Fernando Galán: El senador Carlos Fernando Galán dijo en Mañanas BLU que su papá, Luis Carlos Galán, no pidió el cambio de escoltas, contrario a lo que afirma el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez. (Lea también: Se debe conocer la verdad en asesinato de Luis C. Galán: Carlos Fernando Galán )

Lo de FIFA fue orquestado y premeditado por Blatter: vicepresidente Colfútbol: El vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González Alzate, aseguró en entrevista con el diario La Patria que el nuevo caso de corrupción en la FIFA fue orquestado y premeditado por el presidente del órgano mundial, Joseph Blatter. (Lea también: UIAF rastreará cuentas de directivos de fútbol colombiano tras escándalo en FIFA )

Así fueron los momentos previos a la muerte de Luis Carlos Galán: A propósito del magnicidio de Luis Carlos Galán y el juicio que se adelantan en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al general en retiro Miguel Maza Márquez por su presunta responsabilidad en los hechos, Juan Lozano relató enBlu Radio los momentos previos a la muerte del líder político, ocurrida enagosto de 1989.

Casa por cárcel busca garantizar derechos: juez que ordenó prisión contra Leoz: Humberto Otazú, el juez que ordenó la prisión domiciliaria del Nicolás Leoz, dijo en Mañanas BLU que esta decisión está ajustada a la legislación del paraguaya y que este es un primer paso para iniciar si se cumplen los requisitos para ser extraditado a los Estados Unidos.

Néstor Humberto Martínez presentó carta de renuncia al Ministerio de Presidencia: Tal como lo había anticipado el periodista Felipe Zuleta, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, renunció a su cargo.

Hacker Sepúlveda declarará ante Corte Suprema en indagación preliminar a Uribe: El hacker Andrés Fernando Sepúlveda declarará este martes 2 de junio ante laCorte Suprema de Justicia en medio de la indagación preliminar que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los seguimientos ilegales que se hicieron a integrantes del proceso de paz en La Habana, Cuba, durante las campañas presidenciales de 2014.

Santos debe hacerse un exorcismo para liberarse de presión de Uribe: John Carlin: El reconocido periodista y escritor británico John Carlin publicó una columna en el diario El País de España titulada ‘ Exorcismo de Santos ’ en que indica que el “presidente colombiano debe aprender a vender los beneficios de la paz con las Farc”, pues según él, “a la mayoría de los colombianos no les convence el plan que les quiere vender Santos”. (Lea también: “Exorcismo de Santos”, el análisis de El País de España sobre el proceso de paz )

Ataques de Farc a población civil son acción desesperada y demencial: Palomino: Tras lo ocurrido en Norte de Santander donde las Farc atacaron una estación de Policía, el general Rodolfo Palomino rechazó tales hechos que calificó como terrorismo y aseguró que se incrementará el pie de lucha contra la guerrilla. (Lea también: Farc redobla ataques contra Policía y Ejército en Nariño, Caquetá y Catatumbo )

Cristiano Ronaldo, pillado orinando en una calle de Saint Tropez: El futbolista Cristiano Ronaldo fue fotografiado mientras orinaba en una callede Saint Tropez, una localidad francesa, según publicó en exclusiva el diarioDaily Mail (Lea también: Con estas mujeres Cristiano le habría sido infiel a Irina Shayk ).

Exdirectivos de Petrotiger, a juicio en EE.UU. por fraude: Mediante un comunicado Petrotiger Ltd. se pronunció a propósito del juicio que este martes inició en Nueva Jersey contra Joseph Sigelman, exdirectivo de la compañía, por fraude contra la misma y violación de la ley contra la corrupción en el exterior (Lea también: Principal implicado en caso PetroTiger será escuchado ante corte de EE. UU. ).

Farc espera que antes de cierre de ciclo 37 haya acuerdo sobre víctimas: El equipo negociador del grupo guerrillero Farc instó al Gobierno a cerrar cuanto antes el punto de la agenda sobre la reparación de las víctimas y confió en llegar a algún tipo de acuerdo al respecto antes del cierre del actual ciclo de diálogos de paz, que termina el jueves. (Lea también: Farc considera penas de cárcel si lo pide comisión de la verdad: ‘Pastor Alape’ )

Fondo Premium ha entregado $35 mil millones de $340 mil millones: interventor: El interventor del Fondo Premium, Alejandro Revollo, habló en Mañanas BLUsobre la eventual posibilidad de un principio de oportunidad para Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cerebros del desfalco fraguado.

Imputan cargos a seis funcionarios de la Contraloría General: La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a 6 funcionarios de la Contraloría General de la República para la época en que Sandra Morelli Rico dirigía esa entidad. (Lea también: Tengo ganas de contar la verdad y explicar todo con detalles: Sandra Morelli )

Revelan retratos hablados de autores de secuestro y tortura a agentes del CTI: Luego de conocerse que el pasado 26 de mayo dos agentes del CTI fueron secuestrados y torturados en el sector del Bronx, localidad de Los Mártires, centro de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los retratos hablados de los presuntos autores del crimen (Lea también: Agentes torturados en Bronx fueron sometidos a ruleta rusa: Fiscalía ).

Ecuador mantendrá lucha contra Farc y destaca suspensión de uso de glifosato: En diálogo con Blu Radio, el director de la Policía Nacional de Ecuador, general Flavio Tamayo, destacó la determinación de Colombia de suspender las fumigaciones con glifosato.

Dictan medida de aseguramiento contra Víctor Maldonado por caso Interbolsa: Un juez dictó medida de aseguramiento contra Víctor Maldonado, considerado uno de los cerebros del desfalco InterBolsa. (Lea también: Fondo Premium ha entregado $35 mil millones de $340 mil millones: interventor )

Farc destruyó parte de carretera que comunica al Meta con San José del Guaviare: Las Farc lanzaron un atentado contra la vía que comunica al Meta con San José del Guaviare, a la altura del kilómetro 26, que destruyó una calzada de la carretera. (Lea también: Farc redobla ataques contra Policía y Ejército en Nariño, Caquetá y Catatumbo )

¿Messi es mejor que Pelé? Prensa francesa abre el debate: La revista France Football, referencia del deporte rey y creadora en 1956 del Balón de Oro, lleva esta semana a su portada un debate cada vez más patente en el deporte rey, a tenor del estado de forma del astro argentino del Barcelona: "¿Es Messi más grande que Pelé?". (Lea también: Pelé es el mejor jugador en la historia de los mundiales, según The Guardian )

Falsas amenazas de bomba en vuelos de EE.UU. interrumpieron operación aérea: Falsas amenazas de bomba en varias aerolíneas de Estados Unidos y además problemas de automatización en la aerolínea United Airlines, causaron perturbaciones aéreas esta mañana en ese país.

Chile busca cambiar el futuro del pan a masas congeladas y precocidas: El Grupo Team Chile Sociedad Anonima, que compró la compañía Virgin Master, que se dedica a la producción de productos de panadería congelados en Chile, abre una historia de expansión desde hace varios años. (Lea también: Estamos ampliando las operaciones en Colombia: presidente de Daimler )

Hay que buscar cómo fomentar política limpia en redes sociales: presidente CNE: El magistrado Emiliano Rivera, presidente del Consejo Nacional Electoral, explicó en Mañanas BLU en qué consiste la iniciativa que busca regular la publicidad electoral en redes sociales, un proyecto que es apoyado también desde la Procuraduría, e indicó que lo que busca es generar una política limpia en estas plataformas.