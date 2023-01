Pullas entre Gustavo Bolívar y Agmeth Escaf abre grietas en el Pacto Histórico

Un fuerte debate se desató al interior del Pacto Histórico por cuenta de las críticas que lanzaron el representante Agmeth Escaf y el ahora exsenador Gustavo Bolívar y que van de la mano de la preparación de esa coalición para las elecciones del próximo mes de octubre.

La polémica la inició el hasta hace unos días senador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien en una entrevista con la Revista Semana señaló sus desavenencias con el representante Agmeth Escaf, a quien señaló de ser una equivocación al interior del Pacto. ya que sus relaciones con la casa Char y la presencia en la campaña de Duque de 2018 son fuertemente cuestionadas, por lo que no ha dado la talla con el tipo de prácticas políticas que ejerce el petrismo.

Pero, la respuesta de Escaf fue contundente en un hilo en su cuenta de twitter: @GustavoBolivar sigue mintiendo. Yo no hice política jamás con los Char ni con Duque. No he militado nunca ni en Cambio Radical ni en el Centro Democrático. Así como presenté eventos de Char como alcalde, lo hice para Petro siendo alcalde de Bogotá. Ese era mi trabajo”.

Además, Escaf sostiene que Bolívar lo difama porque no supera que haya sido elegido como cabeza de lista a la Cámara por el Atlántico en 2021, en vez del abogado Miguel Ángel del Rio.

“Lo peor es que se las tira de impoluto cuando no lo es. Se vale de bodegueros que se la pasan con él en fiestas, en su casa en Miami, en conciertos, para atacar a quienes le estorbamos, ya sea @RoyBarreras o yo u otro objetivo de turno. No me voy a callar más. Esto es injusto”.

Esta no es la única pelea que protagoniza el representante Escaf al interior del Pacto Histórico. En las últimas semanas el congresista había lanzado fuertes críticas a los influenciadores cercanos a la coalición de Gobierno a quienes los señaló de ser “bodegueros a sueldo” y sosteniendo que no les va a pagar ni un centavo y que no les tiene miedo.

