Reacciones del Pacto Histórico al escándalo de Nicolás Petro, por presuntos dineros recibidos

Tras las explosivas declaraciones de la Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro , hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, en las que aseguró que recibió dineros de reconocidos narcotraficantes, varios sectores políticos se manifestaron.

Uno de ellos, por supuesto, fue la bancada de Gobierno, perteneciente al partido Pacto Histórico. Sus referentes manifestaron apoyo total al mandatario nacional y pidieron celeridad en las investigaciones que se adelantan contra el actual diputado del Atlántico.

Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Pacto, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la situación del presidente Petro y las implicaciones que este escándalo tendrá en la bancada de Gobierno.

“Obviamente hay tristeza y desconcierto, es un momento difícil para la familia. Los del Pacto Histórico que conocemos el proyecto político, que sabemos que una de las banderas centrales es la lucha contra la corrupción, es un momento que nos golpea a todos. Pero indudablemente hay que reponernos ante estos hechos”, indicó.

Publicidad

En cuanto a lo que viene para el partido y cómo se van a llevar las investigaciones del caso, Uribe fue tajante en pedir que las indagaciones sean exhaustivas y que si hay lugar a responsabilidades se castiguen.

“Hay que partir de una presunción de inocencia. Y, a diferencia de otros jefes de Estado que salieron a chuzar las Cortes, a atacarlas para defender a sus hermanos, a sus familiares y a sus ministros que están ya condenados muchos de ellos, lo importante es que el presidente mande un mensaje a todos los colombianos de cero tolerancia con la corrupción. Ahora que el presidente pida que los investiguen no está aceptando culpabilidad, eso lo tiene que definir la justicia. Aquí no vamos a salir a perseguir a la justicia ni a los testigos, ni a matar a los testigos como ha pasado en investigaciones contra otros jefes de Estado”, señaló.

Por otro lado, la senadora Isabel Zuleta se refirió a las investigaciones por parte de la Fiscalía y resaltó que el escándalo que protagoniza el hijo del presidente Gustavo Petro, y el hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, es un hecho muy grave y que no puede pasar de ‘agache’.

Publicidad

“En este caso hemos sido transparentes. Lo que va hacer el Pacto Histórico es seguir la línea del presidente. No solo respaldamos esa postura de dignidad, de ética, del dolor que debe estar viviendo como familia, estamos para respaldar un Gobierno que enfrenta la corrupción. La Fiscalía tiene que mejorar las investigaciones que está haciendo porque evidentemente no está haciendo muy acuciosos con algunos y sí con otros. Salimos a decirle al pueblo colombiano que la bancada está consternada y hay una indignación, que esto no puede pasar de agache, pero lo que prima es el Estado y tiene que esclarecerse lo más rápido posible para evitar daño a la institución”, señaló.

Zuleta indicó que el Pacto Histórico no interferirá en el proceso de investigaciones y fue enfática en señalar que las actuaciones de los familiares del mandatario nacional enlodan el eje fundamental del Gobierno de Gustavo Petro: la paz total. Además habló de cómo en el pasado, el entonces partido de oposición, señaló con vehemencia los actos de corrupción del gobierno de turno.

“No estamos pidiendo de ninguna manera condescendencia, estamos pidiendo que se acelere la investigación, que sea una que no tenga ningún tipo de obstáculo. Nosotros no vamos a interferir porque éticamente es imposible, como sí lo han hecho en el pasado. Estamos condenando esas actuaciones que ponen en vilo, nada más y nada menos, que la paz de Colombia. Estamos diciéndole al presidente que lo respaldamos y a su hermano y a su hijo que estamos en desacuerdo con sus actuaciones y que le hacen daño a un proyecto de paz sumamente importante”, mencionó.

Por su parte, el representante Alejandro Ocampo resaltó la decisión del presidente Petro de indicar la investigación hacia su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás y señaló que el tema les debe dar tranquilidad a los colombianos.

Publicidad

“Lo que pasa es un episodio molesto para unos e incómodo para otros. Respaldamos la postura del presidente para que se investiguen las actuaciones de su hijo. En anteriores gobiernos lo que se buscaba era encubrir a la familia y salir a defenderlos, hoy el escenario que nos muestra es la talla grande del presidente que tenemos, que sale a decir investiguen a mi hijo, investiguen a mi hermano y sin lugar a duda saldrá a decir que investiguen a quien sea. Un mandatario que no va a estar con jugaditas raras y eso le va a dar tranquilidad a los colombianos”, refirió.

Agregó, además que las declaraciones de Day Vásquez, exesposa del hijo de Petro, son producto de una entrevista a un medio de comunicación.

"Los juicios no son mediáticos, son en los tribunales. Lo primero que hay que establecer es si el dinero entró a la campaña presidencial. Yo no creo que haya ingresado, pero eso lo debe establecer la Fiscalía”, indicó.

Publicidad

Finalmente, los tres congresistas hablaron de la financiación y los gastos de campaña que manejó Nicolas Petro durante la carrera de su padre a la presidencia de la República.

Escuche la entrevista completa: