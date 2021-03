Relato de Timochenko y Mancuso en Comisión de la verdad no busca magnimizarlos a ellos: De Roux

El padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad , en diálogo con BLU Radio dijo que escuchar a Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso en el organismo no tiene el objeto hacer quedar bien a estos dos actores del conflicto armado en Colombia.

“Siempre tenemos la cara puesta sobre la verdad que esperan las víctimas. Un escenario de estos no es para magnimizar a estas personas porque hay delitos muy graves”, añadió.

En ese sentido, De Roux expresó que la comisión está estableciendo una ruta de preparación a las víctimas para ese momento, que sería el 19 de marzo.

“Estoy convencido que ambos quieren aportar a la verdad, pero ambos tienen intereses. Mancuso quiere mostrarse como actor del Estado, Londoño lo hace desde el partido Comunes”, manifestó.

El presidente de la comisión dijo que lo que digan no puede convertirse en verdad judicial, lo que significa que no podrá ser usado en los estrados judiciales.

“Eso que dicen ellos ahí no es la manera cómo la comisión establece la verdad. Sin embargo, la contribución de ellos abre la posibilidad de ahondar sobre la misma”, puntualizó.

Sobre la petición de Timochenko de que Mancuso ingrese a la Jurisdicción Especial de Paz, el sacerdote dijo que la Comisión de la Verdad “no es una escalera” para acceder al tribunal.

“No es una escalera para acceder a la JEP. Está establecido que la verdad que nosotros establecemos no es jurídica. Nosotros no somos jueces”, puntualizó.

