Se reabre la frontera, ¿qué implicaciones traerá para Colombia y Venezuela?

Este martes, 5 de octubre, empezó una reapertura gradual de la frontera de Venezuela con Colombia, en el puente internacional Simón Bolívar. El Gobierno de Nicolás Maduro ya quitó los contenedores que impedían el paso de vehículos y se espera que poco a poco se restablezca el tránsito. Este fue el tema central en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

En primer lugar, la periodista y escritora Catalina Lobo-Guerrero, habló sobre los efectos que tuvo el tiempo de cierre en los habitantes de ambos países.

“El no tener representación consular es gravísimo porque no se pueden tramitar muchos documentos. Migración Colombia está flexibilizando esas condiciones, pero es gravísimo porque también es no tener quién defienda a los colombianos en territorio venezolano. (…) Esta falta de relaciones ha traído consecuencias muy graves a ciudadanos a ambos lados”, dijo la periodista.

Por su parte, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde de Cúcuta, agregó que espera con esta reapertura de la frontera un mejoramiento en los temas humanitarios y de salud.

A la conversación también se sumó Eugenio Rangel, alcalde de Villa del Rosario, Norte de Santander, quien destacó la importancia de llevar este proceso con las respectivas medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta que la pandemia continúa.

“Villa del Rosario es el municipio más afectado por la migración. (…) Considero que debe hacerse una reapertura gradual y segura con todas las medidas de bioseguridad. (…) Es importante que los dos gobiernos se pongan de acuerdo con medidas de bioseguridad porque el COVID-19 no se ha acabado”, manifestó Rangel.

Finalmente, por el lado de los empresarios de la frontera se pronunció Carlos Luna, presidente Comité Intergremial del Norte de Santander.

Luna indicó que es importante una buena logística para la reapertura, pues son varios los vehículos de carga que empezarán a transitar entre ambos países.

Escuche las entrevistas completas en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: