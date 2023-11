“Se tomarán medidas drásticas contra quienes instrumentalicen la población”: FFMM

Tras el secuestro de militares que hacían presencia en el corregimiento de El Plateado en el Cauca, el comandante de las FFMM, general Helder Giraldo confirmó que las Fuerzas Militares regresarán a la región, dejando en claro que no hay terreno vedado para la fuerza pública.

Ante la instrumentalización de comunidades en regiones como Huila, Cauca y Nariño, donde las disidencias están promoviendo que los campesinos realicen asonadas para lograr el retiro de tropas del ejército, el general Helder Giraldo, comandante de las FFMM indicó que se está solicitando el acompañamiento de otras autoridades para implementar medidas drásticas contra quienes están coaccionando a la población. Se subrayó que no todas las comunidades están involucradas, sino aquellas que están siendo presionadas por grupos armados organizados que se oponen a la transformación del territorio de lo ilegal a lo legal.

“Todo esto hace parte de una configuración de delitos contra los derechos humanos. Estamos pidiendo el acompañamiento de otras autoridades para que se tomen unas medidas que sean más drásticas contra los que están promoviendo este tipo de instrumentalización. No son todas las comunidades, repito, son aquellas que vienen siendo coaccionadas por integrantes de estos grupos armados organizados, quienes son los que no quieren la transformación del territorio, que no quieren ese cambio de pasar de lo ilegal a lo legal. Y ahí vamos a continuar nosotros cumpliendo nuestra misión constitucional”, indicó el general Giraldo.

Sobre los secuestros del ELN, se expresó la esperanza de que se liberen a las personas en manos de esta guerrilla. Las autoridades están haciendo esfuerzos para la liberación del padre del jugador Luis Díaz y otros ciudadanos secuestrados en condiciones similares. La seguridad y la protección de la población civil siguen siendo prioridad en esta lucha por la paz y la estabilidad en las regiones afectadas.

