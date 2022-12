Senador uribista pidió a empresarios pautar en medios 'que no den duro al Gobierno ni sean sesgados'

El diario El Espectador reveló audios de una reunión privada entre empresarios de Pereira, así como de algunos políticos, en la que se habló de la soledad en el poder el presidente Iván Duque y mencionan la posibilidad de presionar medios de comunicación. En la reunión participaron los congresistas Alejandro Corrales y Gabriel Jaime Vallejo del Centro Democrático.

"Yo valoro lo que se dijo de los medios, pero quiero hacer una reflexión. ¿De qué viven los medios en Colombia? Específicamente de dos ítems, de la pauta pública del Gobierno en todos los entes, nacional, departamental y municipal, Y dos, del sector privado. Yo, si estuviera en el Gobierno nacional ya le estaría exigiendo a los medios en que yo pauto que empezaran una campaña masiva de unión del pueblo colombiano, de defensa del sector comercial, de defensa de los empresarios y del sector productivo", dijo Corrales.

"Pero ojo que en el segundo ítem es que los medios los patrocinan ustedes. Es que las empresas de ustedes pautan diariamente en todos los medios de Colombia. Esto no me lo inventé yo, esto me lo dijo uno de los hijos de ustedes una vez que nos encontramos en el avión: ‘Oiga, hombre, si empezamos a decir que listo, yo sí te voy a aportar tantos millones este mes, pero dígale a los periodistas suyos que dejen de ser tan sesgados, que no le tiren así al Gobierno, que digan las cosas como son’. Y ahí ha faltado participación”, agregó el legislador.

Escuche la intervención del senador Alejandro Corrales en la reunión.

El congresista Corrales, en entrevista con Mañanas BLU, justificó su propuesta al mismo tiempo que reconoció haberse manifestado durante el gobierno de Juan Manuel Santos durante el paro cafetero de 2013.

"Yo fui de las personas que se paró con los cafeteros a decirle a Juan Manuel Santos que estaba equivocado", aseguró.

El senador Corrales aseguró que una cosa es el periodismo de opinión y otro el informativo, que debe ser "veraz y neutral".

"El llamado es a que le demos una importancia real a todo lo que está pasando y no se vaya a caer en sesgos de pronto. Los medios tienen una responsabilidad inmensa porque el mundo nos está mirando. Hay que contar que la marcha ya es pacífica en muchas partes del país y que se está generando violencia", declaró.

"En las redes sociales y en muchos medios, incluso a nivel internacional, hemos visto que a veces se le da mucha importancia al abuso policial", aseguró.

Corrales dijo que los medios de comunicación deben ser parte de la solución y "unir a los colombianos".

Escuche al senador Alejandro Corrales en entrevista con Mañanas BLU: