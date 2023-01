Taxistas se reúnen este jueves para definir si se van a paro nacional el próximo 24 de enero

Con el malestar latente en el sector transportador, en especial el de los taxistas por cuenta del aumento del precio de la gasolina, este jueves, 5 de enero, varios actores del gremio se reunirán en la ciudad de Medellín para concretar la fecha en la que convocarían un paro nacional.

Asimismo, representantes de los taxistas del sur de Medellín aseguraron que esta reunión será clave para plantear los detalles de este eventual paro nacional.

“El 5 de enero nos vamos a reunir virtualmente los voceros y líderes del gremio taxista, del gremio transportador de pasajeros tipo taxi para definir la fecha del paro que tentativamente sería el 24 de enero, pero vamos a mirar organización, la logística y todo lo concerniente al trabajo, si nos permite esa fecha o postergarlo unos días más. Sin embargo, la fecha tentativa es el 24 de este mes”, aseguró a Blu Radio, Carlos Mario Hernández, representante de los taxistas del sur Medellín.

En ese encuentro también se elegirán los representantes del gremio taxista de todo el país y quienes estarán encargados de la intermediación con el Gobierno.

Además, ese encuentro también “va enfocado a tratar de unirnos al gremio camionero, porque ellos son bastantes y ya han enviado una alerta en la cual están muy en desacuerdo en el alza del ACPM y que el Gobierno dijo que no iba a tener alza alguna o mínima. El Gobierno mismo se está contradiciendo. En el caso de nosotros dijo 200 pesos mensuales, finalizó octubre y dijo que 300 pesos y a finales de noviembre cambió las reglas, y con la sorpresa de que en enero son $400, entonces no saben ni dónde están parados, pero para el gremio taxista hay muchas cosas que no son solo la gasolina, hay muchas cosas, falencia en atraso en desnivel y es por eso que estamos tratando de ir en masa”, aseguró Uriel Alarcón, representante gremial del sector taxista de Bogotá.

Otro sector del taxismo, representado en Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxi, aunque confirma que la fecha que se ha puesto sobre la mesa para este paro nacional es la del 24 de enero, lo cierto es que quieren darle un compás de espera al Gobierno para que les respondan el pliego de peticiones que fue radicado y enviado al presidente Petro desde agosto de 2022. Además, se tiene contemplada una gran asamblea de taxistas el próximo 14 o 15 de enero de 2023.

