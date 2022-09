"Tengo toses alérgicas; me han acompañado desde hace décadas": Petro sobre su estado de salud

En entrevista con Noticias Caracol y Blu Radio, el presidente Gustavo Petro habló sobre su estado de salud ante las versiones que han surgido por cuenta de su ausencia y cancelación de algunos eventos.

El mandatario aseguró que se trata de toses alérgicas y de las cuales ha padecido durante años, "son toses alérgicas que me han acompañado décadas. Cada vez que cojo una gripa, queda la tos. Como vivo de hablar me afecta, porque en las reuniones, conferencias y discursos, a veces paso momentos difíciles", dijo.

Además, reveló que debido a esta tos que lo aqueja luego de fuertes gripas, exponer su discurso ante la ONU no fue fácil, "para hablar en Naciones Unidas me costó trabajo, me costó frenar, porque, además, tenía una tos compulsiva que no me hubiera permitido hablar", aseguró.

"Es un tema alérgico y pasa, estamos superándolo", enfatizó.

Hay que recordar, que días anteriores, el mandatario había sido diagnosticado con "bronquitis aguda no obstructiva" y su médico le había recomendado "evitar los cambios de temperatura y hablar en público de manera prolongada".

Por su parte, al ser preguntado por las versiones que señalan que tiene un problema con el alcohol, a propósito del video editado y que fue viral en redes sociales, en el que supuestamente se ve pasado de tragos, Petro señaló que trata de "vagabunderías" y lo catalogó como un delito, por lo cual aseguró que está pensando si acudirá o no a las vías judiciales por estos hechos que ponen entre dicho su nombre.