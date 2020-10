Todos los atentados que me han hecho dicen que son un atraco: Piedad Córdoba

La abogada y política colombiana Piedad Córdoba habló en Mesa BLU sobre el ataque del que fueron víctimas sus escoltas, en la noche de este miércoles, mientras se movilizaban en su carro en la ciudad de Bogotá. Además, sobre su papel en la política del país y su retiro definitivo.

Su retiro de la política

Piedad Córdoba señaló que, después del proceso de liberación de secuestrados, atravesó por momentos difíciles, en donde tuvo que defender sus convicciones.

“Para mí fueron cosas muy fuertes, en medio de todo, soy muy sensible”, dijo.

Afirmó que durante la negociación de liberación de secuestrados, le cuestionaron muchas de sus acciones, pues dijo que los señalamientos que recibió lograron afectarla de manera significativa, tanto que sufrió de depresión.

Yo sí he sufrido de depresión. Nunca creí que la gente con la que había trabajado, sinceramente, me volteara la espalda de esa manera Dijo Piedad Córdoba

Asimismo, aseguró que esperó mucho de las personas con las que trabajó, pero recibió críticas muy fuertes de personas que no esperaba.

Jamás me robé un peso de este país, no estuve metida en temas de corrupción, nadie puede decir que tuve contratos o negocios. Yo hacía una política de oposición y de denuncia Piedad Córdoba

También afirmó que se sintió atacada por parte de Juan Manuel Santos, pues su único interés era que se firmara el acuerdo de paz.

Para mí fue muy fuerte conocer la carta que envió Santos, diciendo que conmigo absolutamente nada, yo fui en alguna medida, genuina ante sus cosas, porque yo creía en el proceso. A mí, eso me afectó, me sentí muy mal, yo estaba trabajando desinteresadamente Dijo Piedad Córdoba

¿Qué tan cercana era la relación de Piedad Córdoba con Hugo Chávez?

Durante la firma del acuerdo de paz, se rumoraba que Piedad Córdoba recibía dinero por realizar viajes a Cuba y a Venezuela. Sin embargo, la exsenadora desmintió todo tipo de relación económica con el gobierno venezolano.

Cuando arranca el proceso de paz en forma, Chávez ya había muerto, pero que él me pagara a mí, eso es mentira. Nunca, jamás he tenido ni sueldo, ni contratos del gobierno de Venezuela ni de Hugo Chávez. Yo soy una política, no una negociante de la política Piedad Córdoba

Señaló que muchas veces prefiere pagar sus propios tiquetes aéreos y prefiere llegar a un hotel en el que siempre se hospeda en Venezuela por cuestiones de seguridad y aunque es “muy amiga de ellos” nunca le han dado dinero.

"Lo puedo decir con tranquilidad: jamás he tenido sueldo desde Venezuela. Hoy mi relación con Maduro es buena, pero desde la pandemia no he hablado con él", afirmó.

Sobre su relación cercana con Hugo Chávez, dijo que nunca tuvo una relación sentimental con él.

No fui novia de Chávez, pero porque yo no quise, no porque no me hubiese propuesto Piedad Córdoba

Declaración ante la Comisión de la Verdad

En octubre, Piedad Córdoba se presentará ante la Comisión de la Verdad, donde expondrá seis temas importantes, los cuales vivió durante su ejercicio político y otros que conoció fuera de él.

Aunque a mucha gente no le parezca, presentaré la persecución tan brutal del gobierno de Pastrana y del gobierno de Uribe contra mí. En esos tiempos a mí me secuestraron Piedad Córdoba

Así mismo, señaló que también hablará sobre el asesinato de Álvaro Gómez, información que será entregada a la JEP.

“No fue que me lo contaron hace quince días, es un tema que tiene que ver con la vida del país, pero tengo que reconocer que era un hombre importante y que, en este tema, la verdad se tiene que saber”, señaló.

Indicó que fue muy rigorosa con los temas que expondrá, pues su único objetivo es contribuir con la verdad y con la paz del país.

Disparan contra camioneta de Piedad Córdoba

Señaló que los hechos que se registraron en la noche del miércoles en un aparente intento de robo, en la ciudad de Bogotá, fue un mensaje, pues sus escoltas “están vivos de milagro”.

“Esos muchachos están vivos de milagro por su capacidad de reacción porque iban en mi carro, sino los hubieran matado”, dijo.

Afirmó que sí cree que fue un atentado en contra suya, pues dijo que ha recibido una serie de amenazas que ya fueron informadas a la UNP.

"Al director de la UNP ya le mostré mis preocupaciones por las amenazas. Le dije que necesito que refuercen mi esquema de seguridad", aseveró.

Finalmente, señaló que no volverá a la política, le gusta opinar y escribir, pero volver no le interesa.

Hice lo que tenía que hacer en el Congreso, fui la primera que denunció a Uribe, fui la primera en hacer el debate sobre el paramilitarismo, abrí el debate sobre parejas del mismo sexo, fui la primera en hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo; yo no la pasé ‘mamando gallo’ en el Congreso Piedad C´órdoba

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: