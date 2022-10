Tras anuncio de Biden de no recibir más venezolanos a pie, migrantes evacuaron Necoclí en tres días

El Gobierno de Estados Unidos lanzó la pasada semana un programa que da estatus legal por dos años a los venezolanos que llegan en avión y que expulsará de manera inmediata a los migrantes que crucen por tierra a suelo norteamericano, como por el Tapón del Darién o la frontera con México. Según el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esto lo hacen como una medida para frenar la masiva oleada migratoria de esa nacionalidad.

En Necoclí, Antioquia, miles de migrantes venezolanos que trataban de llegar a suelo norteamericano por la selva del Tapón del Darién, salieron del municipio, ya que, tras el anunció del Gobierno de Estados Unidos, al llegar serían inmediatamente deportados a su respectivo país.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Jorge Tobón, alcalde de Necoclí, habló de la situación de migrantes venezolanos en el municipio que buscaban llegar hasta Estados Unidos por El Darién.

“Diariamente estaban llegando entre 1.000 o 1.500 migrantes. Estas familias cuando se enteran de la situación, del comunicado de Biden, inmediatamente se devuelven con los pocos recursos que tenían a Necoclí y pagan los tiquetes a Medellín. En cuestión de tres días evacuaron todo el municipio”, sostuvo el alcalde.

Según Tobón, muchos migrantes venezolanos han pedido ayuda para salir del municipio.

"Muchos migrantes venezolanos han tratado de pedir ayuda para devolverse a su respectivo país o para salir del municipio. Desde el anuncio de Estados Unidos, muchas personas que antes decidían cruzar el Tapón del Darién, ya no lo hacen, porque saben que serán deportados", aseveró.

Además, Tobón aclaró que, el municipio de Necoclí no tiene fondos para hacer ayudas humanitarias para los migrantes, ya que su principal ingreso de economía es el turismo, pero, desde hace tiempo, los turistas no visitan el lugar por la situación migratoria.

"La situación migratoria en Necoclí es dura. Nosotros no podemos ofrecer ayudas humanitarias porque no las tenemos, vivimos del turismo y hace mucho no llegan turistas por el tema migratorio. La inseguridad subió y el turismo disminuyó", aclaró.

Asimismo, el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón, explicó que el tema migratorio no es una problemática solo en Colombia, sino a nivel mundial.

“No tenemos recursos para atenderlo, igual la norma tampoco nos lo permite. El tema migratorio no es un problema de Colombia, es mundial. Ningún país lo ha podido detener”, dijo.

