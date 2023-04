Una persona no binaria recibió el título de 'abogade' por primera vez en Colombia

Este jueves, 13 de abril, se vivió un hecho histórico en Colombia después de que Alelí Chaparra, un estudiante, recibiera su título profesional como 'abogade', convirtiéndose en la primera persona no binaria en tener este reconocimiento en un título profesional universitario.

“Más que un logro personal, es un avance para todas las personas no binarias que están en la universidad y demás instituciones de educación superior. El diploma o título profesional representa esfuerzo, orgullo y lo más importante, identidad, por lo tanto, valorar esto es primordial”, manifestó Alelí Chaparro.

Universidad del Rosario: una institución que le apuesta a la biodiversidad y equidad de género

Desde hace dos años, la Universidad del Rosario inició el proceso para formalizar títulos no binarios, como una de las iniciativas del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión – Plurales – en conjunto con colectivos institucionales como 'El Mariposario', con el propósito de representar a quienes se identifican como no binarios.

Como esta iniciativa, la Universidad del Rosario también está trabajando en la creación del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión; además, la implementación de baños para todas las personas; la adecuación de los sistemas de información para reconocer el nombre identitario de estudiantes trans y no binarios en su interacción, de modo que se reconozcan en las listas y horarios de clase, carnet institucional, correo electrónico, entre otros.

“Hablar del reconocimiento de la identidad de género implica garantizar en todos los espacios de la vida cotidiana lo que muchas personas dan por sentado. Por ello, la Universidad del Rosario da la posibilidad de definir a sus estudiantes, más allá de las imposiciones sociales y los términos de su propia existencia”, expresó Flora Rodríguez, coordinadora del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión.

De acuerdo con Alelí, “en los últimos años se ha venido evidenciado un avance significativo respecto al reconocimiento nominal de las identidades de otras personas que no se identifican dentro de hombre o mujer en la universidad. El Rosario está abriendo cada vez más espacios y avanzando activamente en estos procesos”.

El aporte de la justicia colombia para la libertad de género en el país

En Colombia, la Corte Constitucional, a través del fallo del Tribunal Superior de Medellín, reconoció formalmente cuatro sexos legales: masculino, femenino, trans y no binario. Debido a este cambio legal, hoy es posible que personas trans y no binarias modifiquen su nombre y corrijan el componente sexo en la cédula y el registro civil como parte integral de sus procesos de afirmación de género.

