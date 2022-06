"Una reforma a la Policía hay que hacerla con cariño, no con odio": Humberto de la Calle

El senador electo Humberto de la Calle Lombana, en entrevista con Noticias de la mañana de Blu Radio, habló sobre la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de segunda vuelta y habló sobre cómo se puede leer el triunfo. De acuerdo con el exnegociador de paz, una reforma a la Policía, debe adelantarse de forma "constructiva", teniendo como centro que el problema de fondo se ha convertido la delincuencia común a la que se ven enfrentados los ciudadanos en las calles.

"Desde la campaña al Congreso lo planteé, creo que hay que hacer una reforma a fondo de la Policía, que hay que hacerla con cariño, no con odio. Los policías han cumplido sus deberes y también han sufrido muchísimo la violencia. Todavía tenemos un rezagos de lo que yo llamé la Policía del estado de sitio, la que cree que todo el que tiene ideas alternativas es un enemigo. Ahí hay un problema de fondo que tenemos que afrontar y todo eso en un marco más amplio de seguridad. ciudadana, pues es la delincuencia diaria común la que nos tiene francamente esclavizados. A todo colombiano le da temor salir a la calle", afirmó el senador electo por el partido Verde Oxígeno.

"En el tema de los grupos armados también me parece que hay que hacer una especie de paradigma distinto, porque como bien lo dijo el el Comité Internacional de la Cruz Roja recientemente, lo que tenemos es seis de ellos, localizados allí. Debe imperar el derecho internacional humanitario, pero en el resto de Colombia dijéramos la situación es distinta y por lo tanto hay que darle vigencia al llamado derecho de los derechos humanos. Tenemos nuevos caminos y nuevas formas de afrontar", complementó De la Calle.

Otra necesidad, según De la Calle, debe ser el reinicio de diálogos de paz con la guerrilla del ELN, que según el congresista electo deberían darse a traves de mesas regionales en razón a la dinámica actual del conflicto.

"Los diálogos regionales eran como una especie de sacrilegio en el pasado, ¿por qué? Pues porque lo que teníamos era guerrillas nacionales, luego era natural que el gobierno en el pasado centralizara las conversaciones. Desaparecidas las Farc, que eran la organización militar más poderosa y de larga duración, con distintas características, el ELN mantiene unas ideas políticas, otros simplemente son grupos delincuenciales", sostuvo De la Calle.

"Eso hace que no haya que descartar el examen, en el sitio preciso, en concreto, en cada región, de mecanismos que pueden ser relativamente diferentes. En el pasado los diálogos regionales eran un sacrilegio, ahora me parece que es una necesidad. El paradigma anterior se agotó con las conversaciones de La Habana y la desaparición de las Farc con esa idea centralizada nacional, donde cinco o seis ocho señores del gobierno hacían, entre comillas, la paz", añadió.

El congresista electo aseguró que cumplidas las elecciones presidenciales, el país debe encausarse hacia la reconciliación, ya que las diferencias políticas fracturaron las relaciones intrafamiliares incluso.

