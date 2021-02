Unas 200.000 mamás saldrían a buscar empleos si colegios y jardines vuelven: Banco de la República

Las mamás son las principales damnificadas con el desempleo y no se han beneficiado de la reactivación económica, debido al cierre presencial de la educación, según el Informe del mercado laboral del Banco de la República.

"Cuando se reabre la economía lo que encontramos es que las que no vuelven a trabajar son las mujeres que tienen niños. No son todas las mujeres: son las mujeres con niños. Es bien probable que esto esté relacionado con que los jardines y colegios están cerrados o prestan servicios limitados", explicó el subgerente de política monetaria de la entidad, Juan José Ospina.

La entidad calcula que más de 200.000 mamás podrían salir a buscar empleo si los servicios educativos volvieran a funcionar a tiempo completo. Sin embargo, lo que está planeado por ahora es una reactivación 'parcial' mediante el modelo de alternancia y eso llevaría a que solo algunas de ellas puedan salir a buscar empleo.

Las perspectivas para que estas mujeres consigan empleo son mayores en ocupaciones informales que en empleos asalariados y podrían verse afectadas por el hecho de que muchas de ellas ya llevan un tiempo considerable sin trabajar.

Los cálculos son contundentes. En los hogares con niños quienes están saliendo a trabajar son los hombres, que ahora están más horas buscando sustento para la familia. El fenómeno está más acentuado en las mujeres con pocos años de educación.