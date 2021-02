“Usted es un enemigo de la paz de nuestro país”: Iván Cepeda a Miguel Ceballos

El senador Iván Cepeda le envió una carta al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en la que le dice que el Gobierno está desplegando un nuevo ataque contra los diálogos con el ELN y que es un enemigo de la paz.

“En momentos en que el país registra con tristeza e indignación la información de que los llamados falsos positivos, que se cometieron entre 2002 y 2008 ascienden a 6.402, se conoce a través de la prensa que por medio de documentos que están a su cargo y sobre los que debe pesar reserva, se despliega un nuevo ataque contra los esfuerzos de paz que se hicieron en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para lograr un acuerdo con la guerrilla del ELN”, dice la carta.

La misiva se conoce en medio de la grieta que se abrió en las relaciones entre Cuba y Colombia a raíz, en primer lugar, del supuesto atentado planeado del ELN que informó la Embajada de ese país, del que no se entregó mayor información y, segundo, apropósito de la permanencia en la isla de alias ‘Gabino’, máximo jefe de esa guerrilla, cuando Colombia ya anunció que insistirá en la extradición de los miembros de la delegación negociadora de los fallidos diálogos de paz.

A nadie sorprende este nuevo ataque suyo a la paz. Su gestión en un cargo que debería liderar la búsqueda del diálogo, los acuerdos de paz, la implementación de los ya logrados y el final del conflicto armado, ha estado dedicada a fines diametralmente opuestos: hacerle el mayor daño posible a los acercamientos que permitan la paz y la reconciliación, violar los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en este campo, sembrar la desconfianza con mentiras, burlar cínicamente compromisos adquiridos con instancias de la comunidad internacional, así como minar el apoyo de los países garantes de esos procesos”, añadió el congresista.

Los Hechos

Cepeda señaló que el 31 de julio de 2018, una semana antes de la posesión del presidente Iván Duque, en un hotel en Cali se reunieron Juan Carlos Cuellar, gestor de paz del ELN, y Angelino Garzón, quien ofició como delegado del Gobierno electo. En ese encuentro, según se conoció, se le solicitó al ELN no avanzar en acuerdos que en ese momento estaban por cerrarse en la mesa de conversaciones que se adelantaba con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en particular, el acuerdo del cese al fuego y de hostilidades. La nueva administración solicitó no avanzar en “acuerdos con Santos que luego no se pueden cumplir”.

Incluso, aseveró que el embajador de Colombia en Costa Rica, Angelino Garzón, le manifestó al gestor de paz de la insurgencia que “Duque ve más positivo si el ELN no llega con hechos cumplidos, eso no quiere decir que no se avance sobre lo construido”.

Mediante contactos diplomáticos en septiembre de 2018, se estableció el compromiso de prorrogar la autorización de la presencia de Nicolás Rodríguez Bautista, jefe del ELN, si la dirección de esta guerrilla aceptaba integrarlo a su delegación en La Habana, como en efecto ocurrió. Sin embargo, una vez producido el hecho, usted desconociendo el compromiso adquirido afirmó lo contrario de lo que había prometido: no reconoció al jefe del ELN como miembro de la delegación, y en cambio protestó por el hecho de que se hubiera hecho público el compromiso que usted adquirió aduciendo que era un irrespeto a la confidencialidad agregó.

“Usted envió como emisario del gobierno al señor Everth Bustamante a la isla y sostuvo conversaciones con la delegación del ELN, como se ha conocido por los medios de comunicación. No obstante, luego de desconocer públicamente dichos contactos y los compromisos adquiridos. Como se debe recordar, el exsenador del Centro Democrático, Everth Bustamente, con autorización del Gobierno fue a Cuba en dos oportunidades a finales de 2018 para entrevistarse con la delegación del ELN, pero usted negó públicamente haber autorizado esos viajes cuando fueron registrados por los medios de comunicación, e incluso, amenazó con solicitar que fuera investigado su propio emisario”, continuó.

Por esos hechos, aseguró el senador que se deben examinar responsabilidades penales o disciplinarias en las que por esas reuniones habría incurrido el comisionado.

“Creo que es a usted y al actual presidente de la República a quienes deberían investigar las autoridades competentes por algunos de los hechos mencionados: los acercamientos que se promovieron con el ELN sin que se hubieran posesionado, la filtración de documentos de carácter reservado que están a su cargo. Claro está, esas investigaciones deberían darse bajo el supuesto de que serían adelantadas por funcionarios imparciales”, dijo.

Finalmente, dice el parlamentario que Ceballos es un enemigo de la paz.

“Pero, más allá de cualquier acción judicial, su actuación merece una condena moral. En realidad, las agresiones que hacen servidores públicos contra la paz entran en la categoría de las acciones más ruines que se puedan realizar en la vida política, pues prolongan el conflicto armado y provocan que sigan muriendo todos los días compatriotas por cuenta de la violencia. Sin duda, como se lo he dicho en debates públicos, el nombre del cargo que ostenta encubre su verdadera condición: usted, en realidad, es un enemigo de la paz de nuestro país”, concluyó.