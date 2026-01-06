¿Cuál es la estrategia de Colombia ante las amenazas de Estados Unidos?

Mientras el presidente Gustavo Petro está convocando a manifestaciones para este miércoles en contra de las advertencias del gobierno del presidente Donald Trump sobre una posible intervención militar en Colombia, algunos integrantes de su gabinete enviaron mensajes públicos ratificando su interés en seguir trabajando con las autoridades estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.

Donald Trump y Gustavo Petro Foto: AFP y Presidencia

Tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, emitieron un comunicado en el que aseguran que le hicieron saber al gobierno de Estados Unidos a través de agencias de inteligencia, que Colombia ratifica su voluntad en la coordinación y cooperación entre los dos países para la lucha contra las estructuras criminales y carteles de la droga con asistencia tecnológica, de inteligencia y tecnológica estadounidense, “para destruir campamentos de carteles, laboratorios y estructuras narcotraficantes en todo el territorio nacional” pero con más fuerza en la frontera colombo venezolana contra el ELN.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un balance de la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, destacando el apoyo de las agencias de inteligencia de 46 países, entre ellos Estados Unidos y hace una referencia a la lucha contra el tráfico de fentanilo, que es una de las drogas de mayor consumo en las calles norteamericanas.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: @mindefensa en X.

No es casualidad que el gobierno del presidente Gustavo Petro exprese su intención de seguir colaborando con Estados Unidos en la lucha antidrogas, teniendo en cuenta las recientes referencias al narcotráfico en nuestro país que ha hecho el presidente Donald Trump y teniendo en cuenta la captura y extracción a Estados Unidos del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien ya responde ante la justicia de ese país por narcotráfico y terrorismo.



A propósito, hay varias referencias a grupos criminales colombianos en la acusación de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en particular documentando reuniones de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra con el ELN y las disidencias de las Farc para coordinar el envío de cocaína a Estados Unidos.

La justicia estadounidense tiene desde hace años documentada la relación de la cúpula política y militar de Venezuela con grupos criminales colombianos, entre otros con los testimonios de los generales Clíver Alcalá y Hugo Carvajal, por eso será determinante saber si eventualmente Nicolás Maduro decide colaborar con las autoridades norteamericanas para develar los alcances de esa alianza criminal con tentáculos en Colombia.