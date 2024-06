Leer en voz alta: un vínculo familiar valioso

Ayer leí una nota sobre una herramienta de accesibilidad de Google Chrome que permite al navegador leer en voz alta los textos de cualquier página web. Esto abre la posibilidad de usarla para leer cuentos infantiles a los niños antes de dormir. Inmediatamente me transporté a mi infancia, cuando mi abuela me leía cuentos o me contaba historias fantásticas del Caribe para ayudarme a dormir. Creo que ese tipo de experiencia ofrece beneficios muy importantes.

Pamela López los resume así: el acto de compartir una lectura antes de dormir “Despierta la imaginación. La imaginación es uno de los factores más importantes en el desarrollo de los niños. Los cuentos ayudan a desplegar esta imaginación y a fomentar el desarrollo de distintas capacidades para visualizar personajes, lugares y circunstancias a partir de los relatos que escuchan diariamente… Además, leer cuentos a los niños antes de dormir se convierte en un momento de desconexión de la rutina, alivio del estrés y relajación para los padres”.

Recuerdo que un amigo me contaba que desde que su hijo era pequeño, le leía poesía y conversaban sobre ella. Ahora, el adolescente no solo tiene un gran gusto por la poesía, sino que recita bellos versos de autores colombianos. Lamento mucho que la obsesión por el trabajo, la desconexión física que producen las pantallas y la necesidad de generar otras rutinas de vida hayan hecho que muchos padres olviden esta práctica tan beneficiosa, que construye recuerdos imborrables en la relación padres e hijos.

Celebro que este buscador tenga esa herramienta, pero realmente creo que la experiencia de un padre leyendo con el ritmo que exige el texto, haciendo los énfasis del relato, escuchando y respondiendo las preguntas de su hijo o hija, no la puede reemplazar nada. La relación que luego tendrán con ellos cuando crezcan se construye en acciones como estas, que tal vez no son productivas según la lógica actual, pero que dan calidad al vínculo y preparan para vivir desde la creatividad. Leer en voz alta con otros siempre será un acto maravilloso, especialmente si es con los hijos pequeños.