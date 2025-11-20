Aníbal Gaviria no descarta alianzas con otros precandidatos: "Hemos venido conversando"

Aníbal Gaviria, quien recientemente fue elegido como candidato presidencial único por La Fuerza de las Regiones, abrió la puerta a posibles alianzas con otros aspirantes de quienes son oposición al actual Gobierno del presidente Gustavo Petro. En Mañanas Blu confirmó que mantiene diálogos con figuras como Vicky Dávila y Daniel Palacios. “Hemos venido conversando (…) porque hay que buscar caminos de unidad”, dijo, aunque aclaró que aún es temprano para hablar de una coalición formal.

El precandidato explicó que cualquier acercamiento dependerá de coincidencias políticas y programáticas. Señaló que el panorama electoral está en constante movimiento, lo que hace difícil anticipar acuerdos. Aun así, insistió en que su movimiento seguirá explorando espacios de articulación con quienes compartan afinidades.

Gaviria sostuvo que La Fuerza de las Regiones es, hasta ahora, el único sector opositor que ha logrado una ruta de unidad concreta: “Somos los únicos de oposición que hemos logrado un camino de unidad exitoso”, afirmó, destacando que su candidatura fue teniendo en cuenta resultados de encuestas públicas e internas, por los cuales terminaron declinando de su aspiración el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas.

Sobre ese proceso, reiteró que su designación como candidato único se tomó con base en los estudios conocidos en el país y los levantados dentro del movimiento. “La decisión terminó tomándose por el conocimiento interno de algunas encuestas y el público de otras”, señaló, enfatizando que en todas aparecía como ganador.



Gaviria insistió en que el mecanismo para escoger al aspirante no sufrió modificaciones. “No se cambiaron, de ninguna manera, las reglas de juego”, aseguró, aunque reconoció que el escenario político sí ha variado desde que arrancó el proceso. Para él, se cumplieron tanto las etapas como los tiempos pactados.

El exgobernador de Antioquia y también exalcalde de Medellín añadió que algunos integrantes de La Fuerza de las Regiones podrían llegar al Congreso por otros partidos. Explicó que esa posibilidad está abierta y que ya se evidencian acercamientos en varias colectividades. “Vamos teniendo presencia en otros partidos, eso es interesante e importante”, concluyó.