Aníbal Gaviria no descarta alianzas con otros precandidatos: "Hemos venido conversando"

Aníbal Gaviria no descarta alianzas con otros precandidatos: "Hemos venido conversando"

Gaviria sostuvo que La Fuerza de las Regiones es, hasta ahora, el único sector opositor que ha logrado una ruta de unidad concreta.

