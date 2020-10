Aprobado acuerdo comercial entre Colombia y Reino Unido

Ante la salida del Reino Unido e Irlanda del Norte de la Unión Europea , la Cámara de Representantes le dio vía libre al acuerdo comercial que fue presentado por el Gobierno y que busca seguir manteniendo las exportaciones a estos países europeos.

“Colombia podrá llegar con muchos productos como el banano, el aguacate y las flores con unos aranceles que beneficiarán mucho a estos sectores productivos del país”, expresó el representante Juan David Vélez.

Según el Gobierno Nacional, la iniciativa era fundamental para el país y garantizar un mercado que para Colombia representa poco más de 470 millones de dólares por año y que podría aumentar en los próximos años.

Es el mismo tratado que viene desde el año 2001, aquí no hay un nuevo tratado, aquí no hay ningún incumplimiento por parte del Gobierno de la promesa de campaña del señor presidente de la República expresó el vicecanciller Francisco Echeverry

En la iniciativa que fue presentada por el Gobierno Nacional también quedaron incluidos acuerdos comerciales con Perú y Ecuador , países con los que Colombia espera seguir aumentando el intercambio de bienes y servicios no tradicionales.