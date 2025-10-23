Carolina Corcho cierra campaña con críticas a EE. UU. y promesas de reformas

Durante el evento de cierre de su campaña, la precandidata presidencial Carolina Corcho aseguró que el proceso para llegar a la consulta del Pacto Histórico ha estado lleno de obstáculos.

“Nos han puesto todas las zancadillas para que no haya consulta. Llegamos a un acuerdo en el Pacto Histórico que ha sido torpedeado por el régimen. Le tiene pánico a la participación ciudadana, y aun así hemos superado los obstáculos”, dijo.

Corcho reafirmó que, de llegar a la Presidencia, volverá a presentar la reforma a la salud que impulsó durante su paso por el Gobierno Petro, además de defender las reformas agraria y de justicia. La exministra insistió en que su candidatura busca recuperar el carácter social del Estado y fortalecer la participación ciudadana en las decisiones políticas.

En cuanto a la crisis diplomática con Estados Unidos, Corcho planteó una postura de autonomía en las relaciones internacionales.

“Por supuesto que se van a tener relaciones con Estados Unidos, pero ya hay que diversificar. No se pueden poner todos los huevos en esa canasta de un interlocutor tan incierto como el que tenemos del otro lado”, dijo.

Añadió que Colombia debe apostar por una integración latinoamericana sólida, promover el respeto al derecho internacional y rechazar “las invasiones e intervenciones militares en cualquier parte del mundo”.

También enfatizó en que su gobierno no intervendría en los asuntos internos de Venezuela, Ecuador o Perú, aunque estaría dispuesto a acudir si alguno de estos países lo solicita.

Finalmente, cabe mencionar que el domingo comienza el calendario electoral que se extenderá hasta mayo o junio del próximo año. La consulta interna del Pacto Histórico definirá al candidato presidencial del movimiento y las listas al Congreso, Senado y Cámara.