¿El naciente partido de Roy Barreras será competencia para el Pacto Histórico?

El presidente del Senado, Roy Barreras, lanzó su partido, denominado La fuerza de la paz , y en entrevista con Blu Radio negó que este sea el lanzamiento de su campaña a la Presidencia en 2026. El partido, que apoya el expresidente Juan Manuel Santos, pretende moverse fuerte en las elecciones regionales y muy seguramente en las presidenciales en 3 años.

El exsenador German Varón Cotrino y la congresista María José Pizarro debatieron sobre el nacimiento y futuro de este partido y si será competencia del Pacto Histórico, bancada del Gobierno de Gustavo Petro.

“Asistí porque tengo una invitación que me hace Roy y no tengo identidad ideológica en muchos temas …Me gustó porque puede hacerle conocer al Gobierno otros puntos, Que haya alguien dentro de lo que es ese frente nacional, como Roy, defendiendo ideas como las ha defendido, resulta muy valioso…No pertenezco al partido de la Paz. Fui como observador político, defiendo el tema del sector productivo y le reconozco a Roy una profunda capacidad política”, indicó Varón.

El excongresista enfatizó que no está aspirando a ningún cargo y que no pertenece al partido de Roy ni a Cambio Radical. Además, afirmó que desde su oficina trata de ayudar a diferentes sectores productivos.

“Yo no pertenezco a 'La Fuerza de la Paz'. Yo no podría recomendar personas con las que no tengo afinidad política. Nunca acompañé al presidente y a las personas que están en la izquierda. Vi que tiene personas que tienen gran experiencia”, señaló.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro hizo consideraciones fundamentales y se refirió a una fuerte alianza progresista y no tanto a crear más partidos políticos.

“Nosotros debemos transitar hacia la fusión de los partidos hacia un gran bloque progresista, que está proponiendo el presidente Gustavo Petro. No estar en la creación de más partidos. Pero tristemente algunas de las fuerzas que están en el Pacto aún no están listas…No estoy dispuesta a caminar si se presentan candidaturas que sean inaceptables. No voy a referirme directamente a algunas de esas candidaturas, porque creo que Roy Barreras va a recapacitar en algunas de esas candidaturas que presentó”, indicó.

Pizarro fue enfática en señalar que no comparte algunas candidaturas que presento Roy Barreras, ya que hay línea ética que se debe tener en cuenta para dar avales de cara a las elecciones regionales del próximo octubre.

“Ninguna persona que esté ligada a procesos de corrupción o paramilitarismo, fueron algunos de los límites éticos que establecimos en el Pacto Histórico…Son casos como el de Álex Flórez l os que nos tiene que llevar a un mejor análisis. No se trata de hacer fusiones que nos permita no solo ganar, sino que tiene que haber un pacto ético, que alcanzamos a redactarlo con las senadoras Aída Avella y Clara López...Yo hablo de personas que tenemos al interior de nuestra fuerza política que han sido coherentes y no han tenido la oportunidad de participar. Tengo el deber de garantizar que puedan hacerlo en nuestros cuadros políticos”, enfatizó.

Por su parte, Barreras manifestó que el lanzamiento de La fuerza de la paz busca resolver la contradicción entre la coalición de Gobierno y la coalición en las regiones.

Finalmente, María Angélica García, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, se refirió a los nombramientos diplomáticos del Gobierno nacional que siguen causando malestar porque no han sido funcionarios de carrera, como fue el compromiso de Gustavo Petro en campaña.

“Para todo se necesita un requisito y experiencia, pero pareciera que para ser diplomático no”, señaló vehementemente.