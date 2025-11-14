El país lo que exige es seguridad total: candidato Roy Barreras sobre propuesta de gobierno

El candidato presidencial Roy Barreras habló en Patos al agua de Mañanas Blu con Camila Zuluaga para debatir sobre su ubicación en el espectro ideológico y anunciar su principal propuesta de gobierno: la "seguridad total"

Ante la pregunta sobre su ubicación ideológica en medio de una campaña marcada por la derecha, la izquierda y el centro, Barreras afirmó estar donde ha estado "toda la vida".

Barreras se refirió a su propuesta de gobierno, teniendo como premisa el tela de la seguridad de los colombianos.

"Voy a lanzar la primera de mis propuestas de gobierno, que es la propuesta de seguridad total. Voy a contarle a los colombianos cómo vamos a recuperar la seguridad. Lo que la gente me dice con angustia, desde Nariño hasta la Guajira, desde el Chocó a los Llanos Orientales, que hay que devolverle la seguridad a los colombianos. El país lo que exige es seguridad total, la paz total. fracasó", afirmó Barreras.



Sobre sus relaciones internacionales de llegar a la Presidencia

En cuanto a Estados Unidos, su principal socio comercial, Barreras criticó la "hipocresía" en torno a la prohibición de drogas, señalando que en el primer mundo consumen libremente cannabis, mientras en Colombia la prohibición genera mafias.



Abogó por relaciones multipolares y reafirmó que Colombia "no es patio trasero de nadie".

Respecto a Venezuela, fue categórico:

"Maduro es un dictador, es un líder autoritario, pero hay que relacionarse con el que gobierna al otro lado de la frontera, hay que ser inteligente en las relaciones, hay que tratar con el que es", afirmó.

Finalmente, Según Barreras, durante su gobierno "no habrá justicia transicional para el narcotráfico".

"Con estos grupos no habrá diálogos de paz, sino sometimiento a la justicia penal ordinaria. En caso de que no se sometan y "hagan trampa," serán sometidos por la fuerza legítima del Estado", aseveró.

