Estación de Policía de Santa Rita de Iró, Chocó, fue atacada por francotiradores

En un hecho que es investigado por parte de las autoridades en Chocó, la Policía Nacional confirmó que la Estación de Policía de Santa Rita de Iró fue atacada con un francotirador. Las autoridades aseguraron que, producto del ataque, un uniformado resultó herido y fue evacuado del municipio.

Las versiones preliminares entregadas en el departamento dejan en evidencia que los disparos se hicieron a larga distancia y nunca hubo un enfrentamiento con lo que, al parecer, sería un atentado perpetrado por integrantes del ELN.

El teniente coronel César Lemus, comandante (e) de la Policía Chocó, destacó que, una vez se realizó el ataque, se activaron las medidas de seguridad urgentes para evitar nuevos hechos violentos en el municipio chocoano.

"Se presenta una acción ofensiva contra las unidades de la policía nacional acantonadas en el municipio de Santa Rita de Iró. Como consecuencia, tenemos un patrullero lesionado por arma de fuego a la altura del hombro izquierdo. Ya fue estabilizado por sus compañeros, y en este momento estamos en el protocolo de evacuación helicoportada", indicó Lemus.



Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones pertinentes para determinar los responsables del atentado, la Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para determinar quiénes son los perpetradores del ataque con francotiradores en Santa Rita de Iró.

De momento, diferentes autoridades departamentales adelantan varias reuniones para aumentar la seguridad en el municipio, mientras que la Gobernación de Chocó busca crear una estrategia que permitan llevarle bienestar a la población civil.