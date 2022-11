“En el Congreso no hay aplanadora, es una gran concertación”: David Racero, presidente de la Cámara

El presidente de la cámara de representantes David Racero es uno de los congresistas más cercanos al presidente Gustavo Petro. Desde el poder legislativo, Racero ha venido adelantando la agenda legislativa con proyectos de ley que han sido bandera del Gobierno como la paz total, reforma tributaria, reforma electoral y entre otros.

En entrevista con Mañanas Blu, el parlamentario se refirió a las críticas de una "aplanadora petrista", la cual negó que exista, pero destacó lo que, en su opinión, es un gran ambiente de concertación.

Racero dijo que desde su papel en el Congreso ha brindado garantías a la oposición y aseguró que la ciudadanía en las calles reconoce su papel.

“Hemos tenido unas discusiones muy fuertes, pero respetando el principio de la palabra y el disentimiento. Ese es mi papel en la cabeza de la Cámara de Representantes”, indicó Racero.

Según el presidente de la Cámara, no es sano dejar la crítica y que desde el segundo poder de la República no se puede perder la capacidad de análisis. “Creo que el papel del congresista, por más que seamos de Gobierno y apoyemos la agenda, nunca puede perder la capacidad crítica”, sostuvo.

“Sigo pensando que la figura de primera dama es obsoleta. Lo puse en Twitter en su momento. No he borrado ningún trino y no lo haré. Esa figura me parece completamente anacrónica, hasta un poco patriarcal y poco útil”, opinó Racero, quien criticó en la pasada legislatura varias actuaciones de la exprimera dama, Maria Juliana Ruiz.

Acerca de la aprobación de las reformas del Gobierno Petro, que según la oposición son producto en gran parte del “pupitrazo” o una “apladora petrista”, el legislador aseguró que lo que se vive en el poder legislativo es un gran ambiente de concertación.

“Ninguna de estas reformas se están aprobando de manera acrítica. El presidente Gustavo Petro se sienta con los voceros de los partidos y con los ponentes una y otra vez para concertar. Yo veo, sin ingenuidad, pero de manera genuina, no del Pacto Histórico, que muchos están viendo una agenda de cambio”, declaró Racero.

