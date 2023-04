“En vez de escandalizarle, Roy Barreras debería responder a mis denuncias”: JP Hernández

El senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández , hizo una denuncia por presuntas irregularidades en el Canal de Congreso . A través de sus redes sociales, Hernández aseguró que el presidente del Senado de la República, Roy Barreras , habría facilitado jugosos contratos a algunos exasesores de su UTL.

La denuncia también salpica a John Jairo Uribe y a su hija, Valeria Uribe, quienes, recientemente, también fueron denunciados por el senador de acoso sexual y laboral. Según Hernández, al parecer, estarían participando de la subcontratación de la mitad del convenio de operación de la Dicitec, firma que opera el Canal Congreso.

En una entrevista con Mañanas Blu, el senador Hernández llamó la atención de las instituciones para que investiguen la situación y afirmó que el presidente del Senado debería responder a sus denuncias en lugar de amenazarlo con demandas.

“Estoy llamando la atención de las instituciones para que investiguen, porque creo que tienen el poder y las formas suficientes de comprobar si sí pasó o no pasó, si Roy tiene o no tiene nada que ver. En lugar de escandalizarse y estar con las amenazas de que demanda ante la corte, que es bien, lo podía hacer, eso no me atemoriza, él debería es responder tal como yo se lo pedí. Y es que eso no tiene nada de malo en que yo le pida explicaciones; él debe darlas, si no es culpable, si no tiene nada que ver, pues que lo demuestre”, dijo.

Es de señalar que Roy Barreras, una vez conocida la denuncia, anunció que tomará acciones jurídicas contra Hernández por difamación y ha retado al senador a mostrar una sola prueba que lo relacione con los contratos en cuestión. Barreras afirmó en su cuenta de Twitter que, si Hernández no tiene pruebas, quedará en evidencia su "hostigamiento envenenado".

“Reto al Señor Jota Pe a mostrar una sola prueba que me relacione con los contratos (legales, además) que él mancha de "corruptos". Si la tiene la tendrá que demostrar ante las autoridades a quienes pedimos investigar la calumnia. Si no la tiene quedará en evidencia su hostigamiento envenenado”, dijo Roy Barreras en su cuenta de Twitter.

Nadie debería perder tiempo respondiendo escándalos y calumnias prefabricadas en redes con el desesperado propósito de buscar “likes” y figuración pero dado que engañan a la opinión de buena fe y los ciudadanos sí merecen la verdad respondo con este hilo a los ataques… — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 13, 2023