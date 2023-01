Fuerte crítica de Andrea Petro a su hermano por polémica foto con hijo del parapolítico Musa Besaile

Por una polémica foto que se viralizó en redes sociales desde la noche del jueves 5 de enero, Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, está en el ojo del huracán y ha recibido todo tipo de comentarios, hasta de su propia hermana.

La imagen que colocó al hijo del jefe de Estado en medio de la controversia lo muestra a él al lado de Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador Musa Besaile, quien está procesado por sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba.

Publicidad

A esa misma polémica respondió Andrea Petro, una de las hijas del presidente, esto, debido a que, en redes, uno de los señalamientos corrió por cuenta del senador de la República Jota Pe Hernández, quien englobó a “los Petro” como supuestos amigos de “los Besaile”.

“No. No nos metan en el mismo costal. Si él la embarró, lo hizo solito…”, trinó tajantemente Andrea Petro.

NO,no nos metan en el mismo costal si él la embarró lo hizo sólito... — andrea petro (@andreapetro91) January 6, 2023

Horas después de este primer trino, la hija de Petro volvió a pronunciarse en la misma red social y escribió que su familia tiene que dar ejemplo al estar en la Presidencia de la República.

“Nosotros somos la familia presidencial y, como tal, tenemos que dar ejemplo. Nuestro deber es respetar cada colombiano que voto y creyó en Petro”, escribió.

Nosotros somos la familia presidencial y como tal tenemos que dar ejemplo.

Nuestro deber es respetar cada colombiano que voto y creyó en Petro. — andrea petro (@andreapetro91) January 6, 2023

Publicidad

En ese mismo sentido, Andrea Petro habló con el medio de comunicación Cambio, al que le reveló que “ni ella ni su familia tenían conocimiento de ese encuentro y que su padre está preocupado y decepcionado”.

Las decenas de críticas por cuenta de activistas, políticos, periodistas, entre otros internautas, no demoraron en llegar después de que se convirtiera en tendencia la foto. A la imagen, publicada desde la cuenta de Instagram de Musa Besaile (hijo), la acompaña la frase: “Gran visita, esta es tu casa hermano”.

Publicidad

“¿Entonces los Char no, pero los Besaile sí? Pregunta para la Fiscalía General: ¿cuándo salió de la cárcel Musa? ¿Ya están disfrutando de los beneficios los del Pacto de La Picota?", “Nicolás Petro de visita en la casa de los Besaile. Vea pues", ¿Cómo es la cosa Nicolás Petro, con los Char no, pero con los Besaile sí? No sé cuál de esos dos clanes es más criminal. Esto es impresentable”, son algunas de las críticas más compartidas por la fotografía.

¿Cómo es la cosa @nicolaspetroB, con los Char no, pero con los Besaile si?



No se cual de esos dos clanes es más criminal. Esto es impresentable. pic.twitter.com/gi8UkJpHwj — Beto Coral (@Betocoralg) January 6, 2023

Le puede interesar: