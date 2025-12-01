Jennifer Pedraza y Jorge Enrique Robledo se inscribieron al Senado por coalición Ahora Colombia

Este lunes la coalición Ahora Colombia, integrada por el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso, inscribieron oficialmente su lista al Senado para el periodo 2026-2030.

La cabeza de lista será el actual representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez, del partido Nuevo Liberalismo; en la segunda casilla irá Ana Paola Agudelo, del Mira.

La actual representante a la Cámara Jennifer Pedraza ocupará la casilla 100. Es importante recordar que la lista será abierta.

“Nuestra apuesta ahora es con todo el impulso de la lista, apuntarle a meter 10 senadores; es nuestra meta mínima, ya que es una coalición conformada por tres partidos”, dijo Pedraza.



En la lista aparece también Jorge Enrique Robledo, quien ocupará la casilla 10 y ya ha sido senador.

“Tengo que lamentar que este Senado que se tiene hoy en Colombia sea muy mediocre, con toda franqueza y no en todos los casos. Entonces, bueno, tomé la decisión de volver al Senado y seguir las luchas que he venido dando los 20 años anteriores y a servirle a este país, que es finalmente lo que a mí me mueve”, agregó Robledo.