Liberales votarán en bancada reforma a la salud

El director del partido Liberal, César Gaviria, se reunió con la bancada de Senado y Cámara de Representantes, encuentro en el que el tema central fue la reforma a la salud y en la que se concluyó que la votación de la reforma sería en bancada, pero dejan claro que el próximo lunes presentarán un articulado para incluir en el texto del Gobierno nacional; si no lo apoyan, no votan la reforma.

“Hay decisiones varias: la primera, es que el partido construye sobre lo construido. Hay que mejorar el sistema, pero hay que recuperar lo que sirve y lo que no sirve hay que cambiarlo. La segunda, es que el presidente Gaviria ha dejado claro que la decisión será de bancada y tendrá que ser obligatorio el voto tanto en Cámara como en Senado. Él, esta vez, no dará una opinión, dará una instrucción de cómo se votará la reforma a la salud, va a ser una decisión de bancada obligatoria”, indicó el senador liberal Mauricio Gómez Amín.

Y agregó: “Ayer se reunieron con el presidente Petro Dilian Francisca, Efraín Cepeda y César Gaviria. Quedaron en presentarle el próximo lunes al Gobierno un articulado para incluirlo dentro de la reforma. Si el Gobierno acepta los artículos nuevos, se vota la reforma del Gobierno de Petro con esos artículos incluidos. Si no lo acepta, se presenta una contrarreforma, eso se define la próxima semana”.

Hace unos días, el presidente Petro abrió la puerta a que se reforme el proyecto que presentó la ministra de Salud ante la Cámara de Representantes y en lo que ya están trabajando los liberales.

“Se están estudiando una serie de modificaciones. El día viernes se va a empezar a trabajar en 30 artículos que esperamos presentar y sean acogidos dentro de la reforma a la salud y, obviamente, vamos a acompañar algunos aspectos buenos que tiene la reforma, eso sí sin destruir el sistema. Construyendo sobre los construido, pero hay una decisión clara por parte de las directivas del partido de tomar esto en bancada, no de forma particular no un punto o el otro, sino en forma general”, dijo al término de la reunión de bancada el senador Juan Pablo Gallo.

En la misma reunión de bancada del partido Liberal, se ratificaron las líneas rojas que tiene la colectividad frente a la reforma a la salud que radicó el Gobierno nacional.

“En que la integración vertical debe desaparecer del sistema. Estamos convencidos que la atención primaria en salud debe ser una prioridad y también creemos en la prevención y la promoción de salud, pero tenemos también algunas preocupaciones en materia fiscal, tenemos preocupaciones de cómo se va a hacer, tenemos preocupaciones en la manera en que se va a operar la misma”, según dijo el representante Carlos Ardila.

Para este miércoles a las 10:00 de la mañana está previsto que se haga una reunión del director del partido Liberal, César Gaviria, junto a la presidente del partido de La U, Dilian Francisca Toro, y el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, donde el tema central será la reforma a la salud.