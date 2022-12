La senadora del Centro Democrático , Paola Holguín protagonizó una dura polémica en redes sociales al pronunciar una frase que generó rechazo y fue calificada como indolente con las víctimas de la violencia en las protestas del paro nacional. El episodio se registró este miércoles, durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado.

En medio de su discurso, Holguín se refería a las protestas que se han registrado en el país en el marco del paro nacional y afirmó que los políticos que están a favor de las movilizaciones no muestran los daños de los bienes públicos y de los bloqueos.

"Ustedes no hablan de las estructuras gubernamentales incendiadas como el Palacio de Justicia ayer en Tuluá, ustedes no hablan de todos los bienes de colombianos que han sido afectados, ustedes no hablan de las empresas que se están quebrando y la gente que se está quedando sin empleo con los bloqueos", dijo.

Además la senadora Paola Holguín lanzó una frase que provocó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues muchos aseguraron que fue un comentario inapropiado por el momento que atraviesa el país y por las víctimas de agresión en sus ojos.

Ni siquiera permitieron que se oyeran todas las víctimas, solo las que a ustedes les gustaban, porque les encanta llorar por un ojo. Porque ustedes creen que los derechos humanos no son para todos, sino solo para los que a ustedes les interesa Afirmó

Sin embargo, la senadora afirmó en su cuenta de Twitter que manipularon su video: "Manipula videos, activan bodegas, insultan sin parar y creen que con esas bobadas vamos a dejar de decirles la verdad, sabemos de su posverdad y que el coraje es la virtud que se demanda en tiempos de tribulación", escribió.

Manipula videos, activan bodegas, insultan sin parar... y creen que con esas bobadas vamos a dejar de decirles la verdad... sabemos de su posverdad y que el Coraje es la virtud que se demanda en tiempos de tribulación... — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) May 26, 2021

Reacción en redes sociales

Los usuarios en redes sociales rechazaron las declaraciones de Holguín y asociaron lo dicho con las personas que han perdido uno de sus ojos en medio de las manifestaciones.

Además el senador Gustavo Bolívar también reaccionó a su discurso: “La senadora del CD, Paola Holguín le dice a Juan Fonseca: ‘Deje de llorar por un solo ojo’. Uno entiende el desespero del uribismo, pero nunca había visto a nadie caer tan bajo. Superó a Cabal deseando el infierno a García Márquez”.

La senadora del CD, Paola Holguin le dice a Juan Fonseca: “Deje de llorar por un solo ojo”

Uno entiende el desespero del uribismo pero nunca había visto a nadie caer tan bajo. Superó a Cabal deseando el infierno a García Márquez.#HolguinMiserable pic.twitter.com/iXWxiVfNth — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 26, 2021