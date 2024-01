"Para mí Piedad Córdoba murió dos veces, la hemos enterrado dos veces": Ingrid Betancourt

La muerte de Piedad Córdoba este sábado, 20 de enero, por un paro cardiaco , según dio a conocer la Clínica Conquistadores en Medellín, causó una tormenta política y generó varias reacciones de diversos sectores políticos.

Una de las respuestas más esperadas fue la de Ingrid Betancourt, la excandidata presidencial que estuvo secuestrada por las Farc durante más de seis años . Betancourt compartió sus reflexiones sobre el fallecimiento de Piedad Córdoba en Mañanas Blu, con Néstor Morales y reveló detalles sobre su relación con la fallecida senadora y la poca participación en su liberación, a pesar de que Córdoba, según ella, era muy cercana al secretariado de las Farc .

Más allá de eso, desde el punto de vista del interés que yo hubiera podido tener en mi liberación. Lo dramático de esto es que ella hubiera podido lograr que a mí me liberaran muy rápidamente y lo que hizo fue alargar mi cautiverio, que duró seis años y medio. Me da pena insistir en esto, pero es que yo siento que muchas veces la gente no entiende, lo que son seis años y medio y son los seis años y medio que uno vive en la selva. Son seis años y medio de los hijos de uno destacó la excandidata presidencial.

La relación entre Betancourt y Córdoba se resintió después de la 'Operación Jaque'. Aunque Betancourt se alejó de la política, tuvo enfrentamientos judiciales con Córdoba sobre presuntos nexos con las Farc. La situación empeoró cuando Córdoba hizo declaraciones falsas y agresivas en los medios, generando una guerra verbal entre ambas.

Betancourt explicó que, a medida que pasaba el tiempo, recibió una orden de la Corte Suprema de Justicia para testificar sobre estos temas. En ese momento, la versión de Córdoba fue mentirosa y hostil, profundizando la animosidad entre ellas.

Andrés Vázquez, asesor de Piedad Córdoba en si momento, reveló detalles adicionales, y Betancourt comprendió que su presencia causaba incomodidad a Córdoba. La relación entre ambas se mantuvo tensa hasta la muerte de Córdoba.

íngrid Betancourt - Piedad Córdoba Fotos: AFP

Betancourt destacó que, según Vázquez, la liberación de Betancourt provocó una profunda depresión en Córdoba , afectando su estrategia y llevándola a enfrentar cuentas pendientes con la justicia. La inclusión de Córdoba en la lista del Pacto Histórico como senadora se interpretó como una estrategia de dilación en su contra.

"Cuando ya supe por Andrés Vázquez, con el cual hablé personalmente y me contó más detalles de no solamente lo que había aportado de su testimonio oficial ante la Corte, sino ya hay cosas mucho más personales y de lo que él sentía, de lo que él había visto. Entendí que para el pie de Córdoba la presencia mía era algo que le causa incomodidad en sí, no sé cómo fue que qué edad terminó odiándome", resaltó.

Betancourt señaló por que decidió creerle a Andrés Vázquez, asesor, en su momento de Córdoba, y no creerle a la figura de la congresista con quien tuvo una amistad en el pasado.

"Ella era muy amiga de las Farc, sí ella hubiera querido que me sacaran a mí a los seis meses hubiera podido, Es decir, hubiera logrado hacerlo ella era muy cercana. Adicionalmente, pues no es solamente eso eso, digamos, todo lo que sucedió en torno a los secuestrados es también el andamiaje financiero que montó para lucrarse de su cercanía con el Gobierno de Hugo Chávez. Ahí vemos una persona que es decir que no es la que yo veía. Era una persona con afán de enriquecimiento para que necesitaba poder, que necesitaba reconocimiento la transformación de Piedad. Yo me acuerdo que de la senadora que yo dejé, a la Piedad que yo vuelvo a ver, es otra persona", mencionó.

Finalmente, señaló lo que para ella significó la muerte de la senadora Piedad Córdoba y la reflexión que le deja su relación con la congresista. Betancourt sentenció lo que fue vínculo con la fallecida política antioqueña.

"Ese es el rompecabezas que se ha ido construyendo, que Colombia ha ido construyendo poco a poco...pero en relación conmigo, lo lo que yo he estado reflexionando desde hace años, pero muy especialmente desde que murió, he tenido que hacer como un balance de todo esto y y créanme que hubiera querido que esto no hubiera sido así, pues de alguna manera apreciaba, yo había defendido a la Piedad, la que había sido cercana a mi mamá. Esa piedad murió y ahora muere ella. Entonces la hemos enterrado dos veces", concluyó Betancourt.

