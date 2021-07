Quieren dañar mi imagen, la de Duque y la de Uribe: empresario Alfred Santamaría rompe el silencio

El empresario colomboestadounidense Alfred Santamaría rompió el silencio que sostuvo durante varios días con respecto a las acusaciones de supuestos vínculos con Antonio Intriago, sospechoso del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise . En entrevista con Mañanas BLU, el excandidato a la alcaldía de Miami-Dade anunció denuncias por injuria y calumnia contra quienes propalan esas versiones y aseguró que con los señalamientos se busca dañar su imagen, así como la del mandatario Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe.

"Eso es una injuria y una calumnia. Yo no tengo ningún tipo de relación comercial ni ahora ni en el pasado ni en ningún momento con el señor Antonio Intriago ni su empresa. Cero relación comercial y cero, por supuesto, algún tipo de asociación con el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise", sostuvo.

"Es algo que me ha dolido mucho, que algunos medios, particularmente con tendencia de izquierda, con el deseo de hacerme daño y hacerle daño a la imagen del presidente Duque y a Uribe, han hecho tal calumnia, tal injuria", añadió.

Santamaría dijo que sí conoció a Intriago, pero que nunca fueron amigos. Además, afirmó que desde hace tres o cuatro años no lo ha visto.

"En el círculo político y social que yo me muevo en el sur de la Florida conozco a muchas personas, pero no lo he visto ni hablado con él desde hace tres o cuatro años. La última vez que tuve un roce con él nos comentó que se iba a mudar a otro estado", afirmó.

Santamaría dio a conocer que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a los congresistas Gustavo Petro, Roy Barreras, Alexander López y Wilson Arias, por los delitos de injuria y calumnia agravada. Además, ante la Fiscalía presentará una denuncia penal contra el periodista Gonzalo Guillén.

“Me duele mucho que estos políticos y que algunos periodistas con tal de avanzar una agenda política están dispuestos a llevarse el buen nombre y la honra de una persona”, declaró.