Radican nueva proposición para que salga de su cargo Jennifer Arias, presidenta de la Cámara

En la secretaría de la Cámara de Representantes fue radicada una nueva proposición por el representante de Cambio Radical, José Daniel López, en la que le pide a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias , que se aparte de su cargo debido al escándalo que hay por la tesis de grado de su maestría.

“No se trata de determinar si la presidenta de la Cámara es culpable o inocente del plagio del que la acusa la Universidad Externado. Tampoco de un debate sobre partidos o diferencias políticas. Es algo más elemental y es debate sobre la conveniencia política. De que una persona con semejante acusación encima sea la presidenta de la Cámara de Representantes”, expresó el representante.

Cabe recordar que, en el debate del martes, 23 de noviembre, el representante del partido Cambio Radical César Lorduy, señaló que la plenaria no tendría las facultades para darle tramite a la proposición presentada por la oposición y radicó una proposición sustituva.

“Nosotros no somos competentes habida cuenta de que seriamos la segunda instancia de la comisión de ética, que es quien debe conocer de este tema si hubiera lugar a ello. Luego si votar la proposición que ustedes presentaron seria prevaricar”, dijo.

Por lo anterior, el representante López radicó una nueva proposición en donde exhorta a Jennifer Arias para que se aparte de su cargo como presidenta de la Cámara.

En la plenaria de la Cámara de Representantes, la presidenta de la corporación manifestó que su tesis no estaba en los anaqueles de la universidad, pero esta versión fue desmentida por el representante Germán Navas Talero.

“Me da la impresión de que lo que usted dice no es cierto, pero hay algo más. En el día de hoy recibí una información reservada en la que se me dice que la tesis, que usted decía no aparecía, apareció, y esa tesis está en el archivo de profesores con una nota, de ustedes dos (Jennifer Arias y su compañera de tesis) que dice “este es el trabajo final”. Eso ya lo tiene el Externado en su poder”, expresó el representante del Polo.

Por el momento, la plenaria de la Cámara de Representantes tiene tres proposiciones que están a la espera de ser debatidas para definir la suerte de Jennifer Arias.

Esta es la proposición:

