"Respondamos a este hecho cobarde con civismo y patriotismo": papá del senador Miguel Uribe

Previo al debate de precandidatos presidenciales agendado para este jueves en el Congreso Empresarial Colombiano que se realiza en Cartagena, el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay fue homenajeado en el evento.

Aunque de manera virtual, Miguel Uribe padre envió un mensaje de agradecimiento a todo el sector empresarial del que aseguró su hijo era muy cercano porque reconocía su importancia.

“Él estaba convencido de que si tenemos un país seguro, en el que reina el imperio de la ley y la seguridad jurídica, habrá más crecimiento y más prosperidad. habrá más oportunidades para que cada colombiano pueda decidir su propio futuro y conquistar sus sueños. Por eso, él siempre hablaba de la seguridad como el plan fundamental y veía con preocupación hacia dónde nos estábamos dirigiendo. La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió otra vez y tocó la puerta de mi familia. primero llevándose la vida de mi esposa y ahora la de mi hijo”, dijo en medio de un emotivo discurso que dirigió a los cientos de asistentes al salón Getsemaní del Centro de Convenciones.

El padre del también precandidato presidencial del Centro Democrático aseguró, además, que como colombianos hay que responder este acto de horror con civismo y profundo patriotismo.



“Nuestra responsabilidad histórica es seguir unidos"

"A pesar del horror para derrotar a la oscuridad", el padre de Miguel Uribe invita a los colombianos a seguir unidos.

"Eso es lo que Miguel hubiese querido que hiciéremos, luchemos todos juntos por la seguridad nacional, los convoco a que respondamos este hecho cobarde y siniestro con absoluto civismo y profundo patriotismos para defender nuestra forma de vida: la democracia”, enfatizó.

Miguel Uribe Londoño finalizó su intervención invitando a seguir luchando por la seguridad del país, pues asegura que es el único camino para construir una Colombia en paz como soñaba su hijo.

“Sin seguridad nunca habrá paz. Sin seguridad nunca habrá nada. Sin seguridad no habrá una Colombia posible. Colombianos, luchemos todos por esta causa. Dios bendiga a Colombia. Dios bendiga a todos los colombianos”, concluyó.