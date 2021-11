Supuesto acercamiento de Duque y ELN es más un discurso político: exnegociador con Farc Henry Acosta

Este miércoles, 24 de noviembre, se llevó a cabo un evento de celebración por los cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. En el acto estuvieron el presidente Iván Duque y su antecesor, Juan Manuel Santos, quien reveló supuestos acercamientos con el ELN.

“Tengo entendido que el presidente Iván Duque también está explorando caminos para reanudar conversaciones de paz con el ELN, eso nos llena de esperanza. En ese esfuerzo encontrará todo nuestro apoyo y estoy seguro, el de Naciones Unidas y de la comunidad internacional”, manifestó Santos.

Sobre este tema fue consultado el exnegociador con las FARC Henry Acosta, que en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, dijo que se trata de un discurso político por estar en época preelectoral.

“Es época prelectoral. (…) El ELN tienen el mismo problema de la Segunda Marquetalia: luchan por la toma del poder para convertir a Colombia en socialista. (…) El asunto es más un discurso político que una cosa seria”, dijo Acosta.

En cuanto al acuerdo de paz con las FARC, Acosta señaló que el gran problema es la reincorporación de excombatientes, pues muchos de ellos se unieron a la Segunda Marquetalia.

Publicidad

“En la época que se firmó la paz lo único que le interesaba a Juan Manuel Santos era que se firmara el acuerdo y entregaran las armas, no me los estoy imaginando, él me lo dijo. El acuerdo de paz, en mi opinión, el gran problema es la no reincorporación de los 13.214 excombatientes. Más de 3.000 ya están con la Segunda Marquetalia”, agregó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: